Il Mattino: “Napoli, 200 milioni in cassa. Ma il mercato rischia di essere bloccato”

Il Napoli ha liquidità, ma rischia una frenata sul mercato di gennaio. Nonostante oltre 200 milioni in cassa, il club azzurro ha superato la soglia dell’80 per cento tra costi e ricavi, soprattutto sul fronte stipendi, un paradosso che potrebbe incidere sulle strategie operative. Come scrive Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, la situazione non è drammatica, ma impone riflessioni e possibili correzioni di rotta.

In questo contesto si inserisce il dossier Arthur Atta. Domani il centrocampista non sarà in campo, ma per il direttore sportivo Manna sarà l’occasione per verificare direttamente le sue condizioni. L’Udinese rassicura: la lesione è di bassissimo grado e il giocatore dovrebbe rientrare entro fine anno. Una premessa fondamentale affinché il Napoli possa spingere per chiudere l’operazione già a gennaio. Tuttavia, come sottolinea ancora Pino Taormina sul Mattino di Napoli, la richiesta dei friulani – 40 milioni – è considerata eccessiva. De Laurentiis si spinge poco oltre la metà e lo stallo resta, anche perché Conte non vuole rischiare di ritrovarsi in rosa un giocatore reduce da infortunio.

Il tempo stringe e il Napoli vuole farsi trovare pronto già all’apertura della finestra invernale. Mainoo del Manchester United non è più solo una suggestione. I contatti tra Manna e lo staff del talento inglese classe 2004 sono frequenti e il gradimento del giocatore è totale. A favorire l’idea Serie A potrebbe esserci anche il consiglio di McTominay. Ma lo United vive una fase delicata e il tecnico Ruben Amorim ha alzato un muro sulla cessione, temendo la reazione dei tifosi in caso di addio a uno dei gioielli di casa. Come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, la trattativa è tutt’altro che semplice.

Mainoo, però, ha già aperto alla partenza anche a gennaio. Il Mondiale è all’orizzonte, il posto in Nazionale non è in discussione, ma l’obiettivo è arrivarci dopo una stagione da protagonista. Per questo il budget del Napoli sarà investito soprattutto a centrocampo: uno o due innesti sono considerati indispensabili, anche perché il rientro di De Bruyne è previsto non prima di marzo e resta il dubbio sulle sue condizioni.

Nella lista condivisa da Conte e De Laurentiis figura anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, storico capitano della Roma, non sembra vicino al rinnovo, ma il club giallorosso non appare intenzionato a privarsene a gennaio. Discorso simile per Frendrup del Genoa: l’arrivo di De Rossi ha cambiato gli equilibri e rende complicata una cessione immediata. Manna, però, ha fretta. Conte può reggere ancora per qualche partita, forse fino alla Supercoppa di Riad, ma poi serviranno alternative reali. Lo scenario è delineato chiaramente da Pino Taormina sul Mattino di Napoli, che fotografa un Napoli chiamato a scelte rapide e mirate.

Sul fronte giovani, dall’Argentina rimbalza l’interesse per Milton Pereyra, attaccante classe 2008 del Boca Juniors. Un profilo da prospettiva, da inserire in Primavera come già fatto con Barido, ma non una priorità immediata. Oggi il Napoli guarda soprattutto al presente, perché il centrocampo di Conte ha bisogno di rinforzi subito.