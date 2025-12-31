Repubblica: “Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio”
Otto partite in un mese, sette indisponibili e un calendario senza tregua: gli azzurri ripartono da Castel Volturno guardando alla Lazio e al tour de force tra campionato e Champions.
Il Napoli riparte dall’emergenza e dalla necessità di stringere i denti. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno con uno sguardo già proiettato su un gennaio ad altissima intensità: otto partite in poco più di quattro settimane e una rosa falcidiata dagli infortuni. Il 2026, anno del centenario del club, si apre dunque nel segno della difficoltà, con Antonio Conte costretto ancora una volta a fare i conti con un’infermeria affollata.
Secondo Repubblica Napoli, firmato da Marco Azzi, l’immediata priorità dello staff tecnico è la trasferta di domenica all’Olimpico contro la Lazio, in programma alle 12.30. Una gara da preparare in condizioni complicate, ma che potrebbe finalmente regalare qualche segnale incoraggiante. A Castel Volturno, infatti, filtra un cauto ottimismo per il rientro in gruppo di Sam Beukema e Mathías Olivera, entrambi ai box dopo gli acciacchi accusati durante la Supercoppa in Arabia Saudita.
Come sottolinea ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, i due difensori avevano vissuto da spettatori le sfide di Riad contro Milan e Bologna, ma i rispettivi problemi fisici non sono stati giudicati gravi. Già nella seduta di ieri sono arrivati segnali positivi, che potrebbero consentire a Conte di riavere alternative preziose nel reparto arretrato, fondamentale in vista delle rotazioni che il calendario imporrà.
Buone notizie anche sul fronte portieri. Sempre secondo Repubblica Napoli, Alex Meret è vicino al rientro dopo quasi due mesi di stop. Avere due estremi difensori affidabili a disposizione rappresenta un vantaggio non trascurabile in un mese che culminerà con i delicati impegni di Champions League: il 20 gennaio a Copenaghen e il 28 al Maradona contro il Chelsea.
Restano invece molte incognite legate ai big. Marco Azzi, sulle colonne di Repubblica Napoli, spiega come il recupero di Romelu Lukaku resti un rebus. Il belga, fermo da Ferragosto per una grave lesione muscolare, aveva provato a forzare i tempi rientrando in panchina in Supercoppa, ma è poi tornato nuovamente indisponibile. Conte e lo staff navigano a vista, consapevoli che la scelta della terapia conservativa impone pazienza.
Situazione complessa anche per Kevin De Bruyne, operato ad Anversa dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter. Il centrocampista tornerà a Castel Volturno a metà gennaio per una valutazione approfondita, ma un suo rientro in campo prima di fine febbraio appare difficile. Più incoraggianti, invece, i segnali che arrivano da Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour: entrambi potrebbero rivedersi in gruppo entro fine mese, con la Champions come possibile obiettivo di rientro.
L’emergenza, conclude Repubblica Napoli con la firma di Marco Azzi, è già durata troppo. Gennaio dirà se il Napoli avrà la forza di restare competitivo anche contro il destino, oltre che contro gli avversari.