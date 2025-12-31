31 Dicembre 2025

Repubblica: “Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio”

redazione 31 Dicembre 2025
De Bruyne

De Bruyne - fonte lapresse - napolipiu.com

Otto partite in un mese, sette indisponibili e un calendario senza tregua: gli azzurri ripartono da Castel Volturno guardando alla Lazio e al tour de force tra campionato e Champions.

Il Napoli riparte dall’emergenza e dalla necessità di stringere i denti. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno con uno sguardo già proiettato su un gennaio ad altissima intensità: otto partite in poco più di quattro settimane e una rosa falcidiata dagli infortuni. Il 2026, anno del centenario del club, si apre dunque nel segno della difficoltà, con Antonio Conte costretto ancora una volta a fare i conti con un’infermeria affollata.

Secondo Repubblica Napoli, firmato da Marco Azzi, l’immediata priorità dello staff tecnico è la trasferta di domenica all’Olimpico contro la Lazio, in programma alle 12.30. Una gara da preparare in condizioni complicate, ma che potrebbe finalmente regalare qualche segnale incoraggiante. A Castel Volturno, infatti, filtra un cauto ottimismo per il rientro in gruppo di Sam Beukema e Mathías Olivera, entrambi ai box dopo gli acciacchi accusati durante la Supercoppa in Arabia Saudita.

Come sottolinea ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, i due difensori avevano vissuto da spettatori le sfide di Riad contro Milan e Bologna, ma i rispettivi problemi fisici non sono stati giudicati gravi. Già nella seduta di ieri sono arrivati segnali positivi, che potrebbero consentire a Conte di riavere alternative preziose nel reparto arretrato, fondamentale in vista delle rotazioni che il calendario imporrà.

Buone notizie anche sul fronte portieri. Sempre secondo Repubblica Napoli, Alex Meret è vicino al rientro dopo quasi due mesi di stop. Avere due estremi difensori affidabili a disposizione rappresenta un vantaggio non trascurabile in un mese che culminerà con i delicati impegni di Champions League: il 20 gennaio a Copenaghen e il 28 al Maradona contro il Chelsea.

Restano invece molte incognite legate ai big. Marco Azzi, sulle colonne di Repubblica Napoli, spiega come il recupero di Romelu Lukaku resti un rebus. Il belga, fermo da Ferragosto per una grave lesione muscolare, aveva provato a forzare i tempi rientrando in panchina in Supercoppa, ma è poi tornato nuovamente indisponibile. Conte e lo staff navigano a vista, consapevoli che la scelta della terapia conservativa impone pazienza.

Situazione complessa anche per Kevin De Bruyne, operato ad Anversa dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter. Il centrocampista tornerà a Castel Volturno a metà gennaio per una valutazione approfondita, ma un suo rientro in campo prima di fine febbraio appare difficile. Più incoraggianti, invece, i segnali che arrivano da Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour: entrambi potrebbero rivedersi in gruppo entro fine mese, con la Champions come possibile obiettivo di rientro.

L’emergenza, conclude Repubblica Napoli con la firma di Marco Azzi, è già durata troppo. Gennaio dirà se il Napoli avrà la forza di restare competitivo anche contro il destino, oltre che contro gli avversari.

Altro

auriemma-1

Tuttosport: “Napoli braccio di ferro per Mainoo”

redazione 31 Dicembre 2025
Rasmus Hojlund (LaPresse) Napolipiu

Hojlund si racconta: «Napoli è la scelta giusta, qui voglio crescere»

redazione 30 Dicembre 2025
Alvino denuncia: "Kvaratskhelia il più picchiato, arbitri scandalosi"

Napoli, Alvino tra Lucca, Lukaku e futuro: «Serve tempo, ma Conte ha ragione»

redazione 30 Dicembre 2025
Anguissa

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lukaku e Anguissa sono i rinforzi per Conte”

redazione 30 Dicembre 2025
Hojlund Napoli Genoa Serie A.jpg (3)

Gazzetta dello Sport: “Rasmus Hojlund da impazzire. Ma preoccupa…”

redazione 30 Dicembre 2025
3fa692b2a532caf45f507401cbf8ed74-36925-oooz0000

Napoli, Goretzka resta un’idea: Conte spinge, ma se ne riparla più avanti

redazione 29 Dicembre 2025

Ultimissime

auriemma-1

Tuttosport: “Napoli braccio di ferro per Mainoo”

redazione 31 Dicembre 2025
capodanno-napoli-plebiscito-2025(1)(2)(1)

Capodanno a Napoli, città blindata e maxi isola pedonale: sicurezza rafforzata fino all’alba

redazione 31 Dicembre 2025
Stadio Maradona

Al via Napoli capitale europea dello sport “Acceleriamo per Maradona e Palaeventi”

redazione 31 Dicembre 2025
Polizia

Chiaia, il 15enne confessa: «Avevo il coltello per difendermi». Carcere minorile per quattro ragazzi

redazione 31 Dicembre 2025
De Bruyne

Repubblica: “Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio”

redazione 31 Dicembre 2025