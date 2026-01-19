Napoli, Contini rinnova fino al 2031: ufficiale il prolungamento
La SSC Napoli ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Nikita Contini. Il portiere azzurro ha prolungato l’accordo che lo lega al club fino al 30 giugno 2031, confermando la fiducia della società nei confronti di un calciatore cresciuto nel vivaio partenopeo.
Contini ha esordito in prima squadra il 29 dicembre 2023, nella gara di campionato disputata allo stadio Diego Armando Maradona contro il Monza. Un debutto significativo che ha rappresentato il coronamento di un percorso di crescita sviluppato interamente all’interno del club.
Nel suo palmarès con il Napoli figurano già uno scudetto e una Supercoppa Italiana, successi condivisi con il gruppo azzurro che ha scritto una pagina importante della storia recente della società.
Con il rinnovo fino al 2031, il Napoli blinda uno dei suoi prodotti del settore giovanile, proiettando Contini in un progetto di lungo periodo.
Congratulazioni, Nikita.