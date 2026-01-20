Napoli, emergenza e una buona notizia: Lukaku torna tra i convocati
Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale schierata sabato contro il Sassuolo, ma un’emergenza che resta pesantissima. Il Napoli si presenta all’appuntamento europeo con nove assenti complessivi, ma con una notizia che può cambiare il volto della partita: Romelu Lukaku torna a disposizione e siederà in panchina.
Il rientro di Big Rom rappresenta la nota più positiva di un’altra vigilia agitata per Antonio Conte, che nel frattempo ha perso anche Politano e Rrahmani. Lukaku, pur non essendo ancora pronto per partire dall’inizio, può diventare una soluzione importante a gara in corso.
L’attaccante belga non scende in campo dal 14 agosto 2025, giorno dell’infortunio al retto femorale sinistro rimediato in amichevole. L’ultima presenza ufficiale risale addirittura alla notte scudetto del 23 maggio, un’assenza lunga che rende inevitabile un utilizzo graduale.
Per quanto riguarda l’undici titolare, Buongiorno prenderà il posto di Rrahmani al centro della difesa, mentre Vergara è pronto a debuttare dal primo minuto anche in Champions League. Il giovane azzurro agirà nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund, insieme a Elmas, recuperato dopo l’influenza.
Conte si affida così a poche certezze, qualche novità e alla speranza che il ritorno di Lukaku possa dare peso, esperienza e soluzioni offensive in una partita che vale una fetta importante del futuro europeo del Napoli.