20 Gennaio 2026

Napoli, emergenza e una buona notizia: Lukaku torna tra i convocati

redazione 20 Gennaio 2026
Napoli, emergenza e una buona notizia: Lukaku torna tra i convocati

Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale schierata sabato contro il Sassuolo, ma un’emergenza che resta pesantissima. Il Napoli si presenta all’appuntamento europeo con nove assenti complessivi, ma con una notizia che può cambiare il volto della partita: Romelu Lukaku torna a disposizione e siederà in panchina.

Il rientro di Big Rom rappresenta la nota più positiva di un’altra vigilia agitata per Antonio Conte, che nel frattempo ha perso anche Politano e Rrahmani. Lukaku, pur non essendo ancora pronto per partire dall’inizio, può diventare una soluzione importante a gara in corso.

L’attaccante belga non scende in campo dal 14 agosto 2025, giorno dell’infortunio al retto femorale sinistro rimediato in amichevole. L’ultima presenza ufficiale risale addirittura alla notte scudetto del 23 maggio, un’assenza lunga che rende inevitabile un utilizzo graduale.

Per quanto riguarda l’undici titolare, Buongiorno prenderà il posto di Rrahmani al centro della difesa, mentre Vergara è pronto a debuttare dal primo minuto anche in Champions League. Il giovane azzurro agirà nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund, insieme a Elmas, recuperato dopo l’influenza.

Conte si affida così a poche certezze, qualche novità e alla speranza che il ritorno di Lukaku possa dare peso, esperienza e soluzioni offensive in una partita che vale una fetta importante del futuro europeo del Napoli.

Altro

Screenshot 2026-01-20 070027

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli si gioca tutto stasera al Parken di Copenaghen”

redazione 20 Gennaio 2026
Lukaku e Mina (LaPresse) Napolipiu

Corriere dello Sport: “Big Rom ci sarà”

redazione 19 Gennaio 2026
Chi è Cristian Stellini, il vice di Conte al Napoli

Napoli, Conte aspetta il mercato: “Servono rinforzi subito”

redazione 18 Gennaio 2026
6a5ff99b60

Corriere dello Sport: “Napoli, finalmente”

redazione 18 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-17 063922

Napoli-Sassuolo, Conte pensa anche alla Champions: chance per Vergara dal 1’

redazione 17 Gennaio 2026
2cc5d076e2

Corriere dello Sport: “Ultima chiamata Napoli”

redazione 17 Gennaio 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-01-20 070027

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli si gioca tutto stasera al Parken di Copenaghen”

redazione 20 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-20 062801

Napoli, emergenza e una buona notizia: Lukaku torna tra i convocati

redazione 20 Gennaio 2026
8a5af67a7a

Corriere dello Sport: “En-Nesyri e Maldini: la strategia”

redazione 20 Gennaio 2026
1f34467b35

Corriere dello Sport: “Napoli, impresa al gelo”

redazione 20 Gennaio 2026
Manna (lapresse) - napolipiu

En-Nesyri, sfida Juventus-Napoli: trattativa nel vivo

redazione 19 Gennaio 2026