Incendio a Crans-Montana, gravemente ferito un talento del Metz: apprensione per Dos Santos

La tragedia di Crans-Montana scuote la Svizzera e l’Europa intera e coinvolge anche il mondo del calcio. Nella notte di Capodanno un incendio divampato all’interno di un locale ha provocato decine di vittime e numerosi feriti, molti dei quali giovani. Tra questi c’è anche Tahirys Dos Santos, calciatore francese di 19 anni, promessa del Metz, rimasto gravemente ustionato.

Il giovane difensore è stato inizialmente soccorso sul posto e successivamente trasferito all’estero per ricevere cure specialistiche in un centro ustionati. A fare il punto sulle sue condizioni è stato l’agente Christophe Hutteau, intervenuto ai microfoni di RMC Sport: «Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva».

Un segnale incoraggiante, inserito però in un quadro clinico che resta estremamente delicato. Lo stesso Hutteau ha invitato alla massima prudenza: «È troppo presto per fare una diagnosi». Poi ha aggiunto, lasciando intuire la gravità della situazione: «Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova».

Il comunicato del Metz

A confermare ufficialmente il coinvolgimento del calciatore è stato il Metz, con una nota diffusa nelle ore successive alla tragedia. «Il Metz annuncia con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell’incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro».

Nel comunicato il club precisa che «il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato». La società granata ha espresso vicinanza al giocatore e alla sua famiglia, sottolineando come dirigenti, staff e compagni siano profondamente colpiti dall’accaduto. Il Metz ha inoltre garantito piena assistenza ai familiari e collaborazione con le autorità mediche, chiedendo rispetto per la privacy e annunciando che «ulteriori aggiornamenti saranno forniti solo in caso di sviluppi significativi».

Una carriera appena iniziata

Dos Santos è uno dei prodotti più promettenti del vivaio del Metz. Terzino sinistro di prospettiva, ha completato l’intero percorso nelle giovanili del club ed è stato recentemente aggregato in maniera stabile alla prima squadra. Il suo debutto ufficiale è arrivato in Coppa di Francia, competizione nella quale aveva collezionato la sua ultima presenza.

A raccontare il momento che stava vivendo il ragazzo è ancora il suo agente, con parole cariche di emozione: «La mattina del 31 dicembre mi ha chiamato per dirmi che stava lavorando duramente a livello fisico, che il suo obiettivo per la seconda metà della stagione era entrare stabilmente nella squadra professionistica e che stava facendo tutto il possibile per tornare in piena forma. È un diciannovenne nel pieno della sua carriera, aveva appena esordito con la prima squadra. Tutto stava andando a meraviglia ed era una ricompensa per la sua grande professionalità. C’è un senso di ingiustizia».

Ora il calcio si ferma, in attesa. Club, tifosi e addetti ai lavori seguono con apprensione l’evolversi delle condizioni di Tahirys Dos Santos, sperando che il giovane talento possa vincere la partita più difficile della sua vita.