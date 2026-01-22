McTominay intoccabile: il Napoli pensa già al rinnovo
Scott McTominay è diventato il perno del Napoli. Gol, leadership e continuità: lo scozzese sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con numeri che lo collocano al vertice anche in Europa. Come sottolinea Nicolò Schira su Tuttosport, McTominay ha già messo a segno nove reti complessive, cinque in campionato e quattro in Champions League, nessuno come lui tra i giocatori dei club italiani nelle competizioni Uefa.
Un rendimento che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato ancora da Nicolò Schira per Tuttosport, dalla Premier League sono arrivati segnali d’interesse concreti, così come in estate non erano mancate offerte faraoniche dall’Arabia Saudita. Tentativi respinti al mittente: Aurelio De Laurentiis considera McTominay incedibile e lo stesso centrocampista si trova perfettamente a suo agio a Napoli, convinto della scelta fatta un anno e mezzo fa.
Proprio per questo motivo le parti hanno già avviato i dialoghi per il prolungamento del contratto. L’attuale accordo, in scadenza nel 2028, potrebbe essere esteso fino al 2031 con adeguamento dell’ingaggio. Una mossa che il club ritiene naturale, alla luce dell’impatto tecnico dello scozzese, come evidenziato da Tuttosport, nell’analisi firmata da Nicolò Schira.
Intanto il Napoli lavora anche sul fronte uscite e rinforzi. È ormai vicina la cessione di Noa Lang al Galatasaray: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato tra i 27 e i 28 milioni. Un’operazione che potrebbe aprire alla pista Raheem Sterling, con il Chelsea pronto a farsi carico di almeno il 70% dell’ingaggio dell’esterno inglese, fermo però da mesi. Restano vivi anche i contatti per Giovane del Verona, sebbene l’obbligo di riscatto richiesto dall’Hellas complichi l’affare a causa del mercato a saldo zero. Più agevole, invece, la strada che porta a Daniel Maldini dell’Atalanta, come riporta ancora Nicolò Schira su Tuttosport.
Situazione ancora in evoluzione per Lorenzo Lucca, poco convinto dall’opzione Nottingham Forest nonostante l’accordo già impostato. Sul centravanti restano vigili Pisa e Siviglia. Destinazione definita, invece, per Luca Marianucci, promesso alla Cremonese in prestito secco, e per Giuseppe Ambrosino, diretto al Venezia con formula condizionata alla promozione in Serie A dei lagunari. Tuttavia, Antonio Conte ha momentaneamente bloccato entrambe le partenze, una scelta che ha scatenato la dura reazione dell’agente Mario Giuffredi, come riportato da Tuttosport, a firma Nicolò Schira.
Infine, nelle ultime ore è stato proposto al Napoli un ritorno suggestivo: Lorenzo Insigne, svincolato dopo l’esperienza al Toronto. Essendo un prodotto del vivaio, non occuperebbe posto in lista. Un’ipotesi al momento solo sullo sfondo, ma che resta aperta.