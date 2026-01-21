Il Mattino: “Giovane, anche il Napoli punta la stella del Verona”
Anche il Napoli si è inserito nella corsa a Giovane Santana do Nascimento, il giovane talento brasiliano che sta impressionando con la maglia del Verona. Sul classe emergente, però, non ci sono soltanto gli azzurri: Lazio e Juventus seguono da vicino il profilo, rendendo la concorrenza particolarmente serrata. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il vero problema per il club di De Laurentiis riguarda la formula dell’operazione, visto che il Napoli può muoversi solo con un riscatto fissato alla prossima estate.
Le prestazioni di Giovane sono monitorate da settimane e anche nell’ultima trasferta di Cremona erano presenti osservatori azzurri. L’Hellas Verona, dal canto suo, valuta eventuali scambi e avrebbe avanzato una richiesta da due milioni per il prestito secco di Lucca. Il Pisa prova a inserirsi, ma – come sottolinea ancora Pino Taormina sulle colonne de Il Mattino – appare complicato immaginare l’approdo sotto la Torre dell’attaccante valutato 36 milioni appena sei mesi fa.
Il direttore sportivo Manna non nasconde le difficoltà: «Siamo corti, soprattutto in attacco. Lo sappiamo. Cercheremo di fare qualcosa, pur consapevoli delle limitazioni». Parole riportate da Il Mattino che fotografano una situazione chiara: il Napoli non può acquistare senza prima vendere. Per questo Manna attende una chiamata dal Nottingham Forest, che potrebbe presentare un’offerta con riscatto estivo intorno ai 32 milioni.
Se Lucca dovesse partire in prestito, il Napoli sarebbe costretto a muoversi con la stessa formula in entrata. Da qui l’ipotesi di uno scambio proprio con il club di Premier. Il manager del Nottingham, Sean Dyche, potrebbe aprire alla cessione di Dan Ndoye, arrivato pochi mesi fa dal Bologna per 42 milioni ma ancora lontano dalle attese. Nell’operazione il Nottingham vorrebbe inserire anche Olivera, ma far combaciare i pezzi del puzzle resta complicato, come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino.
Sul fronte Lukaku, nessuna apertura: l’agente Pastorello ha respinto i sondaggi di Besiktas ed Everton. Big Rom resterà a Napoli fino a fine stagione. Intanto nuovo incontro tra il manager Giuffredi e Manna: il Torino offre 1,5 milioni per il prestito di Marianucci, mentre il Palermo si è mosso per Ambrosino. Conte, però, ha bloccato ogni cessione per evitare un’ulteriore riduzione della rosa.
Restano sullo sfondo i giovani sudamericani Mylton Pereyra del Boca Juniors e Alvaro Montoro del Botafogo, rispettivamente di 17 e 18 anni. Senza il vincolo del saldo zero, sarebbero già stati chiusi. Non decolla invece la pista Lookman: l’attaccante è tornato nel ritiro dell’Atalanta e i bergamaschi puntano al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Solo un nuovo rifiuto potrebbe riaprire uno scenario last minute, ma il Napoli potrebbe muoversi esclusivamente in prestito, a meno di una cessione onerosa di Lang.
Capitolo attesa. Dalla Turchia spinge il Galatasaray, pista ancora viva. Attenzione anche a Maldini junior: un’idea, più che una certezza. Per questo il Napoli è pronto ad alzare a 4 milioni l’offerta al Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri. Sullo sfondo anche Ferguson della Roma, di proprietà del Brighton, mentre Conte continua a spingere per Federico Chiesa, soprattutto in caso di prestito dal Liverpool. Infine, una telefonata esplorativa per Jhon Stones del Manchester City in scadenza di contratto, ma la risposta è stata netta: no. Un mercato complesso, come racconta Pino Taormina su Il Mattino, fatto di incastri, attese e scelte obbligate.