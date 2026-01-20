Hamsik al Parken: cuore azzurro e orgoglio di papà nella notte di Copenhagen-Napoli
Copenhagen-Napoli non sarà una notte qualunque al Parken. Tra i tifosi azzurri sugli spalti ci sarà infatti anche un volto che a Napoli è rimasto scolpito nel cuore: Marek Hamsik.
L’ex capitano e recordman di presenze del Napoli è arrivato ieri in Danimarca per vivere una giornata dal forte valore simbolico, sospesa tra passato e presente. Da una parte l’amore mai nascosto per il club che ha segnato la sua carriera e la sua vita, dall’altra l’orgoglio di padre. Hamsik approfitterà infatti della trasferta europea per stare vicino al figlio Christian, classe 2010, da poco tesserato dal Copenaghen.
Un intreccio di emozioni che rende ancora più speciale la sfida di Champions League contro gli azzurri. Come racconta il Corriere dello Sport, Marek seguirà la partita dal Parken in versione tifoso d’eccezione, pronto a sostenere il Napoli insieme agli amici conosciuti negli anni vissuti al Villaggio Coppola, a pochi passi dal centro sportivo di Castel Volturno.
Un legame mai spezzato, nonostante il tempo e le distanze. Per Hamsik sarà una giornata da vivere tutta d’un fiato: prima papà orgoglioso, poi cuore azzurro. E chissà che il Parken non riesca a regalargli un’emozione in più.