Stadio Maradona, restyling verso Euro 2032: progetto pronto, in campo 200 milioni

Novità attese a breve sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona, al centro del dossier presentato dal Comune di Napoli in vista della candidatura della città per Euro 2032. Il progetto di restyling dell’impianto di Fuorigrotta è entrato nella fase decisiva e potrebbe rappresentare uno degli snodi principali per l’inserimento di Napoli tra le sedi della manifestazione continentale.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, il sindaco Gaetano Manfredi, in costante contatto con il ministro dello Sport Andrea Abodi, ha già sul tavolo il dossier stadio. L’obiettivo è chiaro: trasmettere entro la fine di giugno all’Uefa il progetto completo, corredato dalla copertura economica necessaria a sostenere gli interventi di riqualificazione.

La copertura finanziaria sarebbe garantita da fondi regionali, che in queste ore il presidente Vincenzo De Luca e i suoi collaboratori stanno lavorando per reperire e riorganizzare, attingendo anche a risorse già stanziate ma non ancora utilizzate. L’investimento complessivo previsto si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro.

Nel dettaglio, il progetto del Comune di Napoli prevede l’ampliamento delle tribune, la rimozione definitiva della pista di atletica, una riqualificazione degli spazi esterni e un miglior utilizzo delle aree di parcheggio realizzate in occasione dei Mondiali di Italia ’90 e mai entrate realmente in funzione a causa di successive modifiche normative.

Il restyling del Maradona rappresenterebbe un passaggio storico per l’impianto e per la città, con l’obiettivo di consegnare a Napoli uno stadio moderno, funzionale e all’altezza degli standard richiesti dall’Uefa, rilanciando al tempo stesso uno dei simboli sportivi più iconici del Paese.

