Il Mattino: “Napoli, mercato in volo”
Il mercato del Napoli viaggia letteralmente in volo. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, Giovanni Manna e Antonio Conte hanno condiviso gran parte del viaggio verso Copenaghen fianco a fianco, con un tablet acceso e le immagini dei possibili obiettivi che scorrevano senza sosta. Un confronto continuo, ma senza fretta: le operazioni saranno poche e ponderate, anche perché molto dipenderà dal risultato europeo di questa sera.
Secondo quanto riferisce ancora Il Mattino di Napoli, il passaggio del turno in Champions League inciderebbe non solo sul prestigio, ma anche sulle reali esigenze numeriche della rosa. Andare avanti significherebbe dover intervenire con maggiore profondità, mentre un’eliminazione ridurrebbe il raggio d’azione del club azzurro.
Vendere per comprare
La parola chiave resta una sola: vendere. Il principio del saldo zero impone scelte nette. Noa Lang è sempre più vicino al Galatasaray, pronto a garantire una valutazione complessiva da 32 milioni (2 per il prestito, 30 per il riscatto), mentre Lorenzo Lucca ha avviato un tira e molla con il Nottingham Forest. Gli inglesi hanno già l’intesa con il Napoli, ma non ancora con il giocatore: nelle prossime ore sono previsti contatti diretti tra gli agenti dell’ex Udinese e il club di Premier League, come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino di Napoli.
Il tecnico del Nottingham, Sean Dyche, potrebbe aprire anche a uno scenario clamoroso: uno scambio che includa Dan Ndoye, vecchio pallino azzurro. In caso di apertura, il Napoli è pronto a sedersi al tavolo, valutando l’inserimento anche di Olivera. Chiusura totale, invece, su Lukaku: l’entourage ha gelato Besiktas ed Everton. Big Rom resterà a Napoli fino a fine stagione, poi si vedrà, riporta Il Mattino di Napoli.
Conte ha messo il veto su diverse uscite: niente cessioni per Marianucci, Ambrosino e Mazzocchi. Il tecnico preferisce l’usato sicuro in un momento di emergenza. Marianucci era vicino al Torino, ma proprio dopo la gara con il Sassuolo è arrivato il no definitivo dell’allenatore, come racconta ancora Pino Taormina sulle colonne de Il Mattino di Napoli.
I sondaggi
Sul taccuino di Manna spuntano anche due giovanissimi sudamericani: Mylton Pereyra del Boca Juniors (17 anni) e Alvaro Montoro del Botafogo (18). Talenti puri, ma dai costi elevati. Più concreta, invece, la pista Atalanta: Lookman e soprattutto Daniel Maldini, per il quale nelle ultime ore si registra un’accelerazione. L’arrivo di Raspadori a Bergamo ha reso l’attacco nerazzurro sovraffollato e qualcosa potrebbe muoversi.
Sul fronte En-Nesyri pesa l’offerta ufficiale dell’Al-Ittihad al Fenerbahçe. De Laurentiis, però, non ha alcuna intenzione di attingere alle riserve di bilancio per rompere il saldo zero: si va avanti così. Restano sullo sfondo Ferguson del Brighton e Sterling, offerto dal Chelsea, ma fermo da oltre sei mesi. Conte spinge, più di tutti, per Federico Chiesa, soprattutto se il Liverpool aprisse al prestito. Tentativo respinto, infine, per John Stones, in scadenza con il Manchester City.
Conte e Manna hanno discusso tutto durante il volo per Copenaghen. De Laurentiis ha affidato a loro le chiavi del mercato. L’attesa è strategica: gli esuberi della Premier, a fine gennaio, potrebbero trasformarsi in occasioni a prezzo di saldo, conclude Il Mattino di Napoli.