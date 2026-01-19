Repubblica: “Lucca addio, obiettivo Sterling”
Il mercato del Napoli entra nella sua fase decisiva. Serve sbloccare le operazioni già dalla prossima settimana per consegnare ad Antonio Conte almeno un paio di rinforzi. Una necessità evidente, ribadita anche dal vice allenatore Cristian Stellini dopo la vittoria contro il Sassuolo. Come scrive Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la coperta è cortissima soprattutto in attacco e l’organico va rinforzato per fronteggiare una stagione segnata da assenze e infortuni.
La priorità resta il centravanti da affiancare a Hojlund. Lucca è ormai ai margini e l’infortunio di Lukaku, rimediato ad agosto, ha ulteriormente ridotto le alternative offensive. I prossimi giorni saranno decisivi per definire il futuro dell’ex Udinese, chiamato a scegliere tra Nottingham Forest e Pisa. Il club inglese ha accelerato nelle ultime ore, proponendo un prestito con opzione di riscatto fissata a 35 milioni. Una cessione necessaria per sbloccare le entrate, come sottolinea ancora Pasquale Tina sulle colonne di Repubblica Napoli.
Il Napoli, intanto, ha già individuato i possibili sostituti. In cima alla lista c’è Youssef En-Nesyri. L’attaccante del Fenerbahce, reduce dalla finale di Coppa d’Africa con il Marocco, è pronto a decidere il proprio futuro e ha messo l’azzurro in cima alle preferenze. L’idea di giocare al Maradona lo affascina e al momento ha congelato le altre opzioni, Juventus compresa. L’operazione è impostata su un prestito da circa 5 milioni complessivi, ingaggio incluso, cifra che il Napoli dovrà reperire tramite una cessione per rispettare il vincolo del saldo zero, come evidenziato da Repubblica Napoli nell’analisi firmata da Pasquale Tina.
Non solo Lucca. Sono giorni decisivi anche per Noa Lang. Il Galatasaray spinge per chiudere rapidamente sulla base di una valutazione di 27 milioni, cifra richiesta dal Napoli. Sull’olandese resta vigile anche la Roma, che però propone uno scambio di prestiti con Ferguson, altro profilo seguito dal direttore sportivo Giovanni Manna. Il club azzurro, però, preferisce monetizzare per archiviare l’investimento estivo e completare il mercato con un esterno offensivo, anche alla luce dei problemi di continuità di Neres.
Tra i nomi monitorati c’è anche Raheem Sterling. Il 31enne, fuori rosa al Chelsea, piace al Napoli già dalla scorsa estate e i Blues sarebbero disposti a coprire gran parte dell’ingaggio pur di liberarlo. Un’operazione complessa ma intrigante, vista la duttilità e la qualità dell’ex nazionale inglese. Sul taccuino di Manna resta anche Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta e in cerca di rilancio. Scelte e incastri che, come ribadisce ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli, saranno decisivi per capire il volto del Napoli nella seconda parte di stagione.