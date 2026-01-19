Gazzetta dello Sport: “Napoli, due cessioni per sbloccare il mercato”
In tempi di social ogni dettaglio fa rumore, e il cambio dell’immagine profilo di Noa Lang non è passato inosservato. Un segnale che racconta molto del futuro dell’olandese, ormai sempre più vicino all’addio. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Napoli e Galatasaray hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione di Lang in prestito con diritto di riscatto, con il club turco pronto a garantire al calciatore lo stesso ingaggio percepito in azzurro.
La fumata bianca, però, non è immediata. Il Napoli è in piena emergenza numerica e la sfida di Copenaghen rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro europeo. Per questo motivo, la situazione resterà congelata ancora per qualche giorno: prima servirà individuare e bloccare il sostituto di Lang, poi l’olandese potrà partire. Uno scenario delineato chiaramente da Vincenzo D’Angelo sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
Il quadro generale del mercato azzurro è noto da tempo. I limiti imposti dal saldo zero obbligano il club a muoversi con cautela, ma l’emergenza tecnica ha costretto il presidente De Laurentiis a imprimere un’accelerazione. L’appello lanciato in conferenza stampa da Stellini riflette fedelmente il pensiero di Conte: «Abbiamo bisogno nell’immediato di nuovi giocatori, per ripristinare delle rotazioni». Un messaggio diretto, che secondo la Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Vincenzo D’Angelo, fotografa l’urgenza del momento.
Il direttore sportivo Giovanni Manna si è subito attivato, lavorando anche sulle uscite. Oltre a Lang, il Napoli ha trovato una sistemazione per Lorenzo Lucca, seguito con decisione dal Nottingham Forest. Stessa formula: prestito oneroso con diritto di riscatto. Resta però da convincere il centravanti, che dopo un minutaggio ridotto in azzurro cerca una squadra in grado di garantirgli continuità e centralità nel progetto. Lucca aveva ricevuto anche una proposta dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, ma ha chiuso all’Arabia, rimettendo in moto le strategie del club.
Parallelamente prosegue la caccia ai rinforzi. Il nome più caldo resta quello di Youssef En-Nesyri, che ha chiesto la cessione al Fenerbahce. Il club turco apre al prestito secco, ma l’ingaggio rappresenta ancora un ostacolo. Domani il giocatore rientrerà dalla Coppa d’Africa e farà il punto con i suoi agenti, consapevole che l’ipotesi Napoli lo affascina. Attenzione anche a Raheem Sterling, ormai ai margini del Chelsea, pronto a partire con l’aiuto dei Blues sul fronte stipendio. Senza dimenticare la pista italiana che porta a Daniel Maldini. Idee, valutazioni e incastri che, come sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, dovranno condurre a un colpo capace di restituire sorriso a Conte e nuove armi al Napoli.