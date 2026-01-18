18 Gennaio 2026

Il Mattino: "Lucca, addio vicino"

Osimhen, Manna elude le domande: Poi il DS regala un assist

NAPOLI – Il mercato del Napoli entra nella fase calda, ma prima di muoversi in entrata sarà necessario sciogliere alcuni nodi in uscita. Su tutti, quello legato a Lorenzo Lucca, che resta il principale candidato a lasciare Castel Volturno in questa finestra invernale ormai ben oltre la metà di gennaio. Come riporta Il Mattino, la giornata odierna sarà interlocutoria, con le manovre per la cessione dell’attaccante che proseguono lontano dai riflettori, complici anche i numerosi impegni ravvicinati sul campo.

Lucca continua a spingere per una soluzione che gli consenta di restare in Serie A, ma le avances più concrete arrivano dalla Turchia, in particolare dal Besiktas. Parallelamente, sempre secondo Il Mattino, dal Fenerbahce proseguono i contatti per Noa Lang, esterno olandese rimasto ancora una volta ai margini contro il Sassuolo, partito dalla panchina anche a causa dell’assenza di Neres. Lang resta uno dei nomi più sensibili del mercato azzurro: con l’offerta giusta, il Napoli è pronto a valutare la sua partenza.

Capitolo a parte per Antonio Vergara. Il giovane, al debutto da titolare in Serie A, avrebbe manifestato il desiderio di trovare maggiore continuità altrove. Le richieste non mancano, soprattutto da club della seconda metà della classifica, ma il Napoli – evidenzia Il Mattino – non ha mai realmente aperto alla sua cessione. I problemi fisici che continuano a colpire il centrocampo rendono difficile immaginare una sua partenza, anche solo in prestito.

Il club azzurro attende dunque le offerte giuste per Lucca. L’ipotesi di un asse con la Turchia resta concreta: se l’attaccante dovesse partire verso il campionato turco, il suo sostituto potrebbe arrivare proprio da lì. Youssef En-Nesyri resta la prima opzione, profilo esperto e duttile, capace di agire sia da prima che da seconda punta e di convivere con Hojlund. Sullo sfondo restano le piste Marcos Leonardo e Jhon Duran, entrambe complicate, mentre per Evan Ferguson – rientrante gradualmente dai problemi fisici – sarà decisivo capire quanto spazio potrà trovare ancora a Roma, come sottolinea Il Mattino.

Sul fronte esterni, il discorso è strettamente legato a Lang. In Italia, eventuali movimenti sarebbero possibili solo attraverso scambi favorevoli al Napoli; più probabile, invece, una soluzione estera, con club tedeschi e turchi che continuano a monitorare la situazione. L’ipotesi Sterling, rimbalzata dalla Premier League, resta sullo sfondo ma appare quasi irrealizzabile: l’ingaggio da circa 20 milioni di sterline a stagione rende l’operazione proibitiva, salvo clamorosi contributi inglesi.

Il tempo stringe. Le partite aumentano, le energie diminuiscono e le pratiche di gennaio non aiutano. Il Napoli sa di dover accelerare: prima le uscite, poi gli innesti. È questa la linea tracciata da Il Mattino, mentre il mercato azzurro resta sospeso tra attese e incastri delicati.

