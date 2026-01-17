Il Mattino: “Napoli, il mercato rallenta ma Lucca resta al centro delle trattative”
Il weekend e le partite in calendario rallentano, come da copione, anche il calciomercato del Napoli. Ma dietro le quinte le riflessioni proseguono, soprattutto attorno al futuro di Lorenzo Lucca, tema destinato a tornare centrale già da domani. A fare il punto è Il Mattino, che racconta di contatti continui e scenari ancora apertissimi.
In queste ore sono proseguite le discussioni sul destino dell’attaccante azzurro, con Turchia e Arabia Saudita che spingono per strapparlo al Napoli. È stato il procuratore di Lucca a proporre con decisione la soluzione estera, mentre il giocatore avrebbe preferito restare in Italia, ipotesi però mai concretizzatasi in Serie A. Secondo Il Mattino, una cessione nel campionato italiano (Pisa o Fiorentina) potrebbe diventare possibile solo in presenza di uno scambio alla pari individuato dal direttore sportivo Manna, soluzione tutt’altro che semplice da costruire.
La pista che porta all’Al-Hilal non viene considerata fantasiosa. È complessa, certo, ma non impossibile. Resta però un nodo fondamentale: prima di qualsiasi operazione, Napoli e Udinese dovranno sistemare i conti legati all’acquisto di Lucca. Il club di De Laurentiis deve ancora versare 26 milioni di euro ai friulani, una cifra che gli azzurri non intendono certo sacrificare sul mercato. Il principio è chiaro, come sottolinea ancora Il Mattino: sia Lucca sia Lang partiranno solo se l’operazione sarà economicamente conveniente. Nessuna svendita, anche in una fase complicata.
Sul tavolo restano le opzioni offensive già emerse. En-Nesyri non è considerato un obiettivo prioritario, ma un’occasione proposta dal Fenerbahçe tramite gli agenti del giocatore. Il marocchino, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, è stato offerto anche a club spagnoli, francesi e ad altre società italiane, tra cui la Juventus. Una situazione fotografata da Il Mattino, che evidenzia come il Napoli resti alla finestra senza forzare.
Discorso simile per Marcos Leonardo. L’Al-Hilal non intende svendere il brasiliano classe 2003, pagato 40 milioni di euro, e parte del direttivo saudita lo considera addirittura incedibile. La pista resta sullo sfondo e potrebbe rafforzarsi solo in caso di un affondo deciso degli arabi proprio su Lucca. Attenzione anche alla Turchia, dove il Besiktas resta vigile. Più defilate le ipotesi Jhon Duran e Evan Ferguson: il Brighton è convinto che il prestito dell’irlandese alla Roma si interromperà già a gennaio, e in quel caso il Napoli potrebbe inserirsi con decisione, come riporta ancora Il Mattino.
Capitolo a parte per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato sottoposto a nuovi controlli alla Clinica Pineta Grande: lo staff medico è soddisfatto del percorso di recupero, ma i problemi fisici accumulati hanno rallentato il rientro, che non è ancora imminente. Lukaku è impaziente di tornare a disposizione di Conte, ma non è escluso che possa rientrare a pieno regime solo a mercato chiuso.
Sul suo futuro, infine, restano riflessioni più lontane. Lukaku ha sempre respinto le offerte arrivate dall’Arabia negli ultimi mesi, opzione che potrebbe tornare d’attualità solo in estate. Pesano anche motivazioni personali: la scomparsa del padre ha riacceso il desiderio di chiudere la carriera in Belgio. Ma, come conclude Il Mattino, per ora è presto per qualsiasi previsione. Il presente del Napoli passa dalle scelte di mercato e dalla capacità di non bruciare i propri investimenti.