Napoli, Del Genio frena sulle cessioni: «Beukema e Lang quasi invendibili. Qualcosa si può fare solo in attacco»
Nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto rispondendo alle domande dei tifosi sul mercato del Napoli, facendo chiarezza soprattutto sulle posizioni di Beukema e Noa Lang.
«Vendere Beukema e Lang non è affatto semplice – ha spiegato Del Genio –. Sono stati acquistati da pochissimo e pagati cifre molto alte. Oggi il loro cartellino si è svalutato e hanno ingaggi che i club medio-piccoli non possono sostenere». Un quadro che rende di fatto complicata qualsiasi uscita immediata: «Al momento non rientrano nemmeno nel mirino dei top club che potrebbero permettersi certi investimenti. Per certi versi sono quasi incollocabili».
Secondo Del Genio il problema non riguarda solo i singoli, ma l’intera strategia economica del club: «Per motivi finanziari, in questa fase quasi tutti sono incollocabili. Non puoi permetterti di vendere a cifre molto più basse rispetto a quelle spese per acquistare».
Uno spiraglio, però, resta aperto sul reparto offensivo: «Qualcosa davanti si può comunque fare, perché lì il Napoli deve intervenire per non mettere a rischio l’obiettivo Champions».
Un’analisi lucida che fotografa un mercato complesso, fatto più di incastri e riflessioni che di operazioni immediate, con il Napoli chiamato a muoversi con estrema cautela per non compromettere il progetto tecnico ed economico.