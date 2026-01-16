16 Gennaio 2026

Napoli, Del Genio frena sulle cessioni: «Beukema e Lang quasi invendibili. Qualcosa si può fare solo in attacco»

redazione 16 Gennaio 2026
Del Genio: "sogno un campionato a 16 squadre. Vi spiego percè sarebbe un bene"

Nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto rispondendo alle domande dei tifosi sul mercato del Napoli, facendo chiarezza soprattutto sulle posizioni di Beukema e Noa Lang.

«Vendere Beukema e Lang non è affatto semplice – ha spiegato Del Genio –. Sono stati acquistati da pochissimo e pagati cifre molto alte. Oggi il loro cartellino si è svalutato e hanno ingaggi che i club medio-piccoli non possono sostenere». Un quadro che rende di fatto complicata qualsiasi uscita immediata: «Al momento non rientrano nemmeno nel mirino dei top club che potrebbero permettersi certi investimenti. Per certi versi sono quasi incollocabili».

Secondo Del Genio il problema non riguarda solo i singoli, ma l’intera strategia economica del club: «Per motivi finanziari, in questa fase quasi tutti sono incollocabili. Non puoi permetterti di vendere a cifre molto più basse rispetto a quelle spese per acquistare».

Uno spiraglio, però, resta aperto sul reparto offensivo: «Qualcosa davanti si può comunque fare, perché lì il Napoli deve intervenire per non mettere a rischio l’obiettivo Champions».

Un’analisi lucida che fotografa un mercato complesso, fatto più di incastri e riflessioni che di operazioni immediate, con il Napoli chiamato a muoversi con estrema cautela per non compromettere il progetto tecnico ed economico.

Altro

Ceccarini: 'Vi rivelo l'obiettivo numero uno del mercato del Napoli"

Napoli prigioniero di Lucca

redazione 16 Gennaio 2026
Napoli: Neres post-Lindstrom, Gilmour vice Lobotka

Il Mattino: “Napoli, dopo i flop dell’estate è caccia alla punta”

redazione 16 Gennaio 2026
Manna: "Conte scelta per costruire, non per vincere subito. Serve pazienza"

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”

redazione 16 Gennaio 2026
Manna: "Vi racconto la chiamata che ha cambiato tutto e l'ordine di Conte"

Napoli, l’annuncio dalla Turchia

redazione 15 Gennaio 2026
lucca

Napoli, tutti pazzi per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, due colpi dall'Empoli: uno può arrivare subito

Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri

redazione 15 Gennaio 2026

Ultimissime

Ceccarini: 'Vi rivelo l'obiettivo numero uno del mercato del Napoli"

Napoli prigioniero di Lucca

redazione 16 Gennaio 2026
Del Genio: "sogno un campionato a 16 squadre. Vi spiego percè sarebbe un bene"

Napoli, Del Genio frena sulle cessioni: «Beukema e Lang quasi invendibili. Qualcosa si può fare solo in attacco»

redazione 16 Gennaio 2026
De Marco

AIA, De Marco sul Napoli: «Spalla punibile, mano evidente, decisioni corrette»

redazione 16 Gennaio 2026
Schira: Il Napoli è ancora attivo sul mercato. Ecco come stanno le cose

Lucca, Schira smonta il caso: «Tanto fumo, zero offerte. Non fa bene né al Napoli né al giocatore»

redazione 16 Gennaio 2026
Napoli: Neres post-Lindstrom, Gilmour vice Lobotka

Il Mattino: “Napoli, dopo i flop dell’estate è caccia alla punta”

redazione 16 Gennaio 2026