Lucca, Schira smonta il caso: «Tanto fumo, zero offerte. Non fa bene né al Napoli né al giocatore»

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere al centro di voci, indiscrezioni e piste internazionali, ma secondo Nicolò Schira la realtà è molto diversa da quella raccontata nelle ultime settimane. L’esperto di mercato, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha ridimensionato in modo netto il cosiddetto “caso Lucca”, parlando senza mezzi termini di una situazione ormai surreale.

«La vicenda di Lorenzo Lucca sta diventando quasi una barzelletta – ha spiegato Schira –. Lo stanno facendo fare il giro del mondo, non solo d’Europa ma proprio del mondo. Tante offerte non sono vere: c’è qualcosa di concreto, qualcosa no, ma tante sono solo voci, intermediari, proposte».

Secondo il giornalista, attorno all’attaccante del Napoli si è creato un eccesso di rumore che rischia di nuocere a tutte le parti coinvolte: «C’è tanto fumo intorno a Lucca e questo non fa bene neanche al Napoli, perché di offerte concrete non ce ne sono. E non fa bene nemmeno a Lucca, che viene trattato come un pacco postale».

Schira ha poi passato in rassegna tutte le principali piste accostate al centravanti azzurro, smontandole una dopo l’altra. «Il Besiktas non mi risulta. Si è parlato di Benfica e Porto, ma non c’è mai stato nulla di concreto. Bournemouth e Nottingham Forest? Poco o quasi zero».

Unica ipotesi realmente esistita, ma mai decollata, quella legata alla Roma: «C’è stata un’idea di scambio: Lucca in giallorosso e Ferguson in azzurro, ma non è mai partita davvero».

Anche il Benfica, citato più volte negli ultimi mesi, non sarebbe mai andato oltre un semplice interesse: «Il Benfica c’è stato, ma non si è mai spinto avanti perché Lucca non ha mai aperto la porta».

Infine, la suggestione araba. «Adesso si parla dell’Al Hilal, ma la mia sensazione – e le notizie che mi arrivano – dicono che Lucca vorrebbe restare in Italia. Vedremo se aprirà all’Arabia, ma non ha aperto a Mourinho e non penso voglia andare in Arabia».

Un quadro chiaro, quello tracciato da Schira: tante voci, poche certezze e nessuna trattativa realmente avanzata. Con una convinzione di fondo che emerge con forza: Lucca oggi non è sul mercato come sembra, e il suo futuro potrebbe essere molto più vicino all’Italia di quanto raccontino le indiscrezioni.