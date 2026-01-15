15 Gennaio 2026

Biasin affonda sullo Scudetto: stoccata al Napoli dopo l’Inter

redazione 15 Gennaio 2026
Biasin elogia De Laurentiis: "Ha i modi di Er Mutanda ma nel calcio è un maestro"

Fabrizio Biasin torna a far rumore sulla corsa Scudetto e lo fa con un messaggio che, pur partendo dall’Inter, finisce per colpire soprattutto il Napoli. Il capo dei servizi sportivi di Libero, attraverso il proprio account X, ha commentato con sarcasmo l’ipotesi di un mancato titolo nerazzurro: «Che imbarazzo se l’Inter perde anche questo campionato».

Ma è la frase successiva a spostare il mirino. «Ok. Tu pensa se lo perdono quelle avversarie che negli ultimi cinque anni hanno speso tanto e tanto e tanto di più». Un riferimento che, per molti, chiama in causa direttamente il Napoli, reduce da stagioni di investimenti importanti e da un progetto che aveva l’ambizione di consolidarsi ai vertici dopo lo Scudetto.

Il sottotesto è chiaro: se per l’Inter perdere il titolo sarebbe una delusione, per chi ha speso di più – senza però riuscire a mantenere continuità di risultati – il fallimento avrebbe un peso ancora maggiore. Un giudizio che riapre il dibattito sul rapporto tra spesa, programmazione e rendimento, con il Napoli finito implicitamente nel mirino.

Il commento di Biasin ha immediatamente acceso il confronto sui social, dividendo tifosi e addetti ai lavori e rilanciando una domanda scomoda: quanto pesa davvero il monte investimenti quando i risultati non arrivano?

