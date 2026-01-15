Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca
Il mercato del Napoli potrebbe entrare improvvisamente nel vivo. Come riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore il Besiktas ha manifestato un forte interesse per Lorenzo Lucca, profilo che potrebbe lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo.
Il club turco è pronto ad accelerare per l’attaccante ex Udinese, ma l’operazione è legata a un incastro preliminare. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Besiktas attende infatti di definire la cessione di Tammy Abraham all’Aston Villa prima di affondare il colpo per Lucca. Un passaggio chiave che potrebbe dare il via a un vero e proprio triangolo di mercato.
Dal canto suo, il Napoli resta bloccato dal principio del saldo zero. Gli azzurri, spiega ancora Gianluca Di Marzio, hanno chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri, ma per muoversi in entrata devono prima completare una cessione. Le due pedine individuate sono Lucca e Noa Lang, entrambi sul mercato.
In questo scenario, l’interesse concreto del Besiktas per Lucca rappresenta una possibile svolta. Se la cessione di Abraham andrà in porto, il club di Istanbul potrebbe affondare rapidamente, consentendo al Napoli di liberare spazio salariale e risorse economiche per intervenire sul mercato in entrata. Una trattativa da monitorare con attenzione nelle prossime ore.