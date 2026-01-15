15 Gennaio 2026

Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca

lucca-lapresse-napolipiu

Il mercato del Napoli potrebbe entrare improvvisamente nel vivo. Come riporta Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore il Besiktas ha manifestato un forte interesse per Lorenzo Lucca, profilo che potrebbe lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo.

Il club turco è pronto ad accelerare per l’attaccante ex Udinese, ma l’operazione è legata a un incastro preliminare. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Besiktas attende infatti di definire la cessione di Tammy Abraham all’Aston Villa prima di affondare il colpo per Lucca. Un passaggio chiave che potrebbe dare il via a un vero e proprio triangolo di mercato.

Dal canto suo, il Napoli resta bloccato dal principio del saldo zero. Gli azzurri, spiega ancora Gianluca Di Marzio, hanno chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri, ma per muoversi in entrata devono prima completare una cessione. Le due pedine individuate sono Lucca e Noa Lang, entrambi sul mercato.

In questo scenario, l’interesse concreto del Besiktas per Lucca rappresenta una possibile svolta. Se la cessione di Abraham andrà in porto, il club di Istanbul potrebbe affondare rapidamente, consentendo al Napoli di liberare spazio salariale e risorse economiche per intervenire sul mercato in entrata. Una trattativa da monitorare con attenzione nelle prossime ore.

Altro

Lang-Imago-Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Lang non prende bene il cambio: va via?”

redazione 15 Gennaio 2026
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

Lukaku–Fenerbahce, indiscrezione dalla Turchia: primi contatti in corso

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Napoli, idea Valincic per giugno: terzino di spinta nel mirino

redazione 14 Gennaio 2026
Zappacosta e Lookman (lapresse) - napolipiu

Il Mattino: “Affare Lookman. Il Napoli ci pensa”

redazione 14 Gennaio 2026
Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Le cessioni finiscono in stand-by

redazione 14 Gennaio 2026
933bac60-3af7-11f0-9a86-f7906cd4e14e

Napoli, mossa in anticipo per l’estate: João Gomes nel mirino, accordo con il giocatore

redazione 13 Gennaio 2026

Ultimissime

lucca-lapresse-napolipiu

Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026
Lang-Imago-Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Lang non prende bene il cambio: va via?”

redazione 15 Gennaio 2026
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

Lukaku–Fenerbahce, indiscrezione dalla Turchia: primi contatti in corso

redazione 15 Gennaio 2026
Corbo: "Venerdi tutti tifavano Juve ora invece danno consigli al Napoli. Quanta ipocrisia nel calcio"

Tre gare, sei punti persi: prezzo troppo alto per infortuni e un mercato finora infruttuoso

redazione 15 Gennaio 2026
5060d37f27

Napoli-Parma 0-0: gli highlights

redazione 15 Gennaio 2026