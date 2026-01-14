14 Gennaio 2026

Napoli, idea Valincic per giugno: terzino di spinta nel mirino

redazione 14 Gennaio 2026
Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Il Napoli guarda già oltre l’attuale stagione e inizia a muoversi in prospettiva mercato. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra per l’estate c’è quello di Moris Valincic, terzino destro seguito con attenzione in vista della sessione di giugno.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e confermato nelle ultime ore, il club partenopeo avrebbe individuato nel classe 2002 un profilo perfettamente in linea con le proprie esigenze: un esterno capace di coprire l’intera fascia, abile in fase di impostazione ma affidabile anche sul piano difensivo.

Valincic viene descritto come un giocatore dal rendimento costante, dotato di grande resistenza e continuità atletica, caratteristiche che lo rendono assimilabile, per caratteristiche tecniche e fisiche, al modello incarnato da Giovanni Di Lorenzo. Un terzino moderno, capace di sostenere ritmi elevati e di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco.

L’operazione, al momento, è pensata esclusivamente in chiave futura. Nessuna accelerazione immediata, ma un monitoraggio costante che potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto con l’apertura del mercato estivo. Il Napoli valuta, osserva e pianifica, con l’obiettivo di ringiovanire e rinforzare le corsie laterali senza stravolgere l’identità della squadra.

Valincic, dunque, entra nella lista dei possibili rinforzi per giugno: una pista da seguire con attenzione nei prossimi mesi.

