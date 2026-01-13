13 Gennaio 2026

Repubblica: “Intrigo Raspadori, trattativa per il ritorno Lucca verso Lisbona, Fenerbahce su Lang”

redazione 13 Gennaio 2026
Napoli in vetta con l'Atalanta: Raspadori stende il Venezia, Lukaku sbaglia un rigore

Un vero e proprio giallo di mercato, destinato a tenere banco ancora per giorni. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il futuro di Giacomo Raspadori è tutto da scrivere. L’attaccante ha lasciato il Napoli in estate per trasferirsi all’Atletico Madrid, ma con i colchoneros non è riuscito a imporsi: oggi è il quarto attaccante nelle gerarchie di Simeone e le riflessioni sul suo destino sono inevitabili.

Secondo quanto riportato da Pasquale Tina per Repubblica Napoli, la Roma ha provato con decisione a riportarlo in Serie A, trovando l’accordo con l’Atletico e offrendo un contratto importante al classe 2000 cresciuto nel Sassuolo. La trattativa, però, non si è sbloccata. Sullo sfondo si è inserito con forza il Napoli, pronto a riaccogliere un giocatore che conosce bene ambiente, città e ambizioni.

Raspadori, del resto, ha l’identikit perfetto per rinforzare l’attacco dei campioni d’Italia. Come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli, può agire da seconda punta accanto a Hojlund, da esterno offensivo o all’occorrenza da centravanti. Antonio Conte lo conosce alla perfezione e ne apprezza duttilità e intelligenza tattica. Nella scorsa stagione Jack è stato decisivo: i suoi 6 gol in campionato hanno contribuito in maniera concreta alla cavalcata verso il quarto scudetto.

La separazione estiva è arrivata dopo l’ingaggio di De Bruyne, con Raspadori alla ricerca di maggiore spazio. Sperava di trovarlo al Wanda Metropolitano e, forse, ci spera ancora. Come evidenzia Pasquale Tina per Repubblica Napoli, l’attaccante non ha ancora deciso se lasciare Madrid dopo appena sei mesi, anche perché Simeone lo ha convocato per la gara di Coppa del Re contro il Deportivo La Coruña, lasciando aperti tutti gli scenari.

Molto, però, dipenderà dagli incastri in casa Napoli. Prima servirà una cessione: Lorenzo Lucca appare fuori dal progetto, come dimostra la panchina di San Siro. Il club azzurro incasserebbe 1,5-2 milioni dal Benfica per il prestito oneroso dell’ex Udinese e girerebbe la cifra all’Atletico per garantirsi il ritorno di Raspadori. Sullo sfondo restano altri dossier: Noa Lang potrebbe partire in caso di offerta importante del Fenerbahce, mentre si valuta anche l’innesto di un centravanti come Ferguson. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora con pazienza, bloccando per ora le uscite di Ambrosino e Vergara in vista di un calendario fitto che vedrà il Napoli affrontare Parma, Sassuolo e Copenaghen in rapida successione.

Altro

Sky -Napoli, la verità sul caso Raspadori: due nomi per gennaio

ULTIM’ORA – Raspadori all’Atalanta

redazione 13 Gennaio 2026
164f3b7071

Corriere dello Sport: “Il Napoli tra Lucca e Raspadori”

redazione 13 Gennaio 2026
Zazzaroni: "Garcia mi ricorda Benitez all'Inter. Speriamo che non faccia gli stessi errori"

Zazzaroni: «Raspadori al Napoli? Ecco cosa mi risulta»

redazione 12 Gennaio 2026
raspadori-lapresse-napolipiu.com (1)

Gazzetta dello Sport: “Raspadori aspetta il Napoli”

redazione 12 Gennaio 2026
Napoli, Pedullà: "Mercato stellare, Conte avrà una grande squadra"

Lucca, futuro da decidere: proposto anche alla Juventus

redazione 11 Gennaio 2026
Di Marzio: "La Salernitana ha individuato il nuovo allenatore. Ecco di chi si tratta"

Napoli, idea Joao Gomes

redazione 10 Gennaio 2026

Ultimissime

Sky -Napoli, la verità sul caso Raspadori: due nomi per gennaio

ULTIM’ORA – Raspadori all’Atalanta

redazione 13 Gennaio 2026
bianchi-maradona

Bianchi: «Conte? Noi eravamo più educati. Scott nel Napoli di Maradona: sì!»

redazione 13 Gennaio 2026
Napoli in vetta con l'Atalanta: Raspadori stende il Venezia, Lukaku sbaglia un rigore

Repubblica: “Intrigo Raspadori, trattativa per il ritorno Lucca verso Lisbona, Fenerbahce su Lang”

redazione 13 Gennaio 2026
Conte

Repubblica: La carica di McTominay “Il Napoli non molla mai” Conte a rischio squalifica

redazione 13 Gennaio 2026
164f3b7071

Corriere dello Sport: “Il Napoli tra Lucca e Raspadori”

redazione 13 Gennaio 2026