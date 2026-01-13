Repubblica: “Intrigo Raspadori, trattativa per il ritorno Lucca verso Lisbona, Fenerbahce su Lang”
Un vero e proprio giallo di mercato, destinato a tenere banco ancora per giorni. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il futuro di Giacomo Raspadori è tutto da scrivere. L’attaccante ha lasciato il Napoli in estate per trasferirsi all’Atletico Madrid, ma con i colchoneros non è riuscito a imporsi: oggi è il quarto attaccante nelle gerarchie di Simeone e le riflessioni sul suo destino sono inevitabili.
Secondo quanto riportato da Pasquale Tina per Repubblica Napoli, la Roma ha provato con decisione a riportarlo in Serie A, trovando l’accordo con l’Atletico e offrendo un contratto importante al classe 2000 cresciuto nel Sassuolo. La trattativa, però, non si è sbloccata. Sullo sfondo si è inserito con forza il Napoli, pronto a riaccogliere un giocatore che conosce bene ambiente, città e ambizioni.
Raspadori, del resto, ha l’identikit perfetto per rinforzare l’attacco dei campioni d’Italia. Come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli, può agire da seconda punta accanto a Hojlund, da esterno offensivo o all’occorrenza da centravanti. Antonio Conte lo conosce alla perfezione e ne apprezza duttilità e intelligenza tattica. Nella scorsa stagione Jack è stato decisivo: i suoi 6 gol in campionato hanno contribuito in maniera concreta alla cavalcata verso il quarto scudetto.
La separazione estiva è arrivata dopo l’ingaggio di De Bruyne, con Raspadori alla ricerca di maggiore spazio. Sperava di trovarlo al Wanda Metropolitano e, forse, ci spera ancora. Come evidenzia Pasquale Tina per Repubblica Napoli, l’attaccante non ha ancora deciso se lasciare Madrid dopo appena sei mesi, anche perché Simeone lo ha convocato per la gara di Coppa del Re contro il Deportivo La Coruña, lasciando aperti tutti gli scenari.
Molto, però, dipenderà dagli incastri in casa Napoli. Prima servirà una cessione: Lorenzo Lucca appare fuori dal progetto, come dimostra la panchina di San Siro. Il club azzurro incasserebbe 1,5-2 milioni dal Benfica per il prestito oneroso dell’ex Udinese e girerebbe la cifra all’Atletico per garantirsi il ritorno di Raspadori. Sullo sfondo restano altri dossier: Noa Lang potrebbe partire in caso di offerta importante del Fenerbahce, mentre si valuta anche l’innesto di un centravanti come Ferguson. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora con pazienza, bloccando per ora le uscite di Ambrosino e Vergara in vista di un calendario fitto che vedrà il Napoli affrontare Parma, Sassuolo e Copenaghen in rapida successione.