Lucca, futuro da decidere: proposto anche alla Juventus

redazione 11 Gennaio 2026
Napoli, Pedullà: "Mercato stellare, Conte avrà una grande squadra"

Il futuro di Lorenzo Lucca resta tutto da scrivere, a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. La posizione dell’attaccante, però, non è ancora definitiva e i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire lo scenario. A riferirlo è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che fa il punto sulle manovre attorno al centravanti.

Come già raccontato da Alfredo Pedullà, sul tavolo restano vive tre piste estere: Benfica, Porto e Nottingham Forest. Opzioni concrete, che l’attaccante sta valutando con attenzione senza voler affrettare la scelta. Lucca, infatti, si è preso ancora qualche giorno di riflessione e a partire da lunedì potrebbero emergere indicazioni più chiare sulla direzione definitiva.

Nelle ultime ore si è aggiunto anche un nuovo scenario. Sempre secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il nome di Lucca è stato proposto alla Juventus nel corso dei dialoghi di mercato che hanno coinvolto l’agente Giuseppe Riso, lo stesso che cura gli interessi di Daniel Maldini. Al momento si tratta soltanto di un pour parler, senza trattative avviate o sviluppi concreti.

La decisione finale, sottolinea ancora Pedullà, spetterà innanzitutto al Napoli, che dovrà valutare il quadro complessivo, e allo stesso Lucca, chiamato a scegliere il percorso migliore per la propria crescita. Un confronto destinato a entrare nel vivo da lunedì in poi, quando il mercato potrebbe iniziare a muoversi con maggiore chiarezza.

