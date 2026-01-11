11 Gennaio 2026

Gazzetta dello Sport: “Notte scudetto”

redazione 11 Gennaio 2026
Gazzetta dello Sport: “Notte scudetto”

Se il calcio fosse un menù da fast food, Inter-Napoli sarebbe l’ordine più ricco possibile. Due squadre di prestigio, una posta enorme, campioni in campo, rivalità storica tornata incandescente e il palcoscenico maestoso di San Siro. Come scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, non è un Big Mac ma un Big Match, anzi un “all you can eat” calcistico.

I nerazzurri contro i campioni in carica, Barella contro McTominay, Lautaro opposto a Hojlund, allenatori e dirigenti reduci dalla schermaglia dialettica del «favorito sarai tu». L’etichetta più azzeccata l’ha messa Cristian Chivu, approfittando del silenzio oratorio di Conte: «Una partita che può indirizzare il campionato». Un concetto che Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport condivide in pieno, numeri alla mano.

Alla prima giornata di ritorno non esistono verdetti definitivi, ma un eventuale +7 dell’Inter sul Napoli sarebbe uno strappo pesante alla classifica. L’ultima volta che i nerazzurri hanno avuto almeno sette punti di vantaggio sugli azzurri è coincisa con il trionfo finale. Non solo: quando l’Inter ha raccolto almeno 15 punti nelle prime 19 giornate, ha sempre vinto lo scudetto. Un successo contro il Napoli, atteso in Serie A da oltre 700 giorni, aprirebbe poi un calendario favorevole, una vera pista di decollo prima della Juventus. Un’analisi che Luigi Garlando ribadisce sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando il peso specifico della serata.

Dall’altra parte, il Napoli non può permettersi un altro stop. Conte ha già incassato sette sconfitte stagionali in tutte le competizioni, due in più rispetto all’intera annata precedente. Dopo la caduta di Bologna, il tecnico ha compiuto un capolavoro: cambio di modulo, uomini diversi, Supercoppa vinta e ambizioni azzurre rimesse in quota. Ma cadere a San Siro, quattro giorni dopo il sofferto pareggio con il Verona, significherebbe tornare sotto le nuvole. E il nemico non è solo l’Inter, ma anche l’emergenza infortuni, come evidenzia ancora Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport.

Conte dovrà rinunciare a Neres, oltre a De Bruyne, Lukaku e Anguissa. Il brasiliano era stato decisivo nella vittoria del Maradona, agendo da centravanti di manovra e togliendo riferimenti alla difesa nerazzurra. Ora il tecnico valuta le soluzioni: Lang trequartista con Elmas è l’opzione più naturale, ma l’emergenza potrebbe spingerlo verso una scelta più prudente, con Politano alle spalle delle punte e Di Lorenzo a tutta fascia, soprattutto per arginare la catena Dimarco-Bastoni, vero centro di potere dell’Inter.

Chivu, invece, ha pochi dubbi e cavalca l’onda delle sei vittorie consecutive. L’assetto è quello più affidabile, con Zielinski e la ThuLa a guidare l’assalto. Tutto passa ancora una volta dai piedi di Lautaro, bomber del campionato, anche se il Napoli non è la sua vittima preferita. Intriga il duello con Hojlund e quello in panchina tra Chivu e Conte, due tecnici che hanno trasformato le rispettive squadre. L’Inter è diventata più diretta e verticale, il Napoli più dominante nel possesso e nell’aggressione alta. È un Inter-Napoli completamente nuovo. Come conclude Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, un Big Match tutto da gustare, sperando che alla fine non sia l’arbitro a rubare la scena.

Altro

Bianchi su Conte: "Un maestro nel gestire l'entusiasmo del Napoli"

Bianchi frena tutti: «Altro che scudetto, a gennaio non si vince»

redazione 11 Gennaio 2026
Neres titolare contro il Palermo: Ecco cosa ha chiesto Conte

Napoli, emergenza totale verso San Siro: Neres ko, Conte senza alternative

redazione 10 Gennaio 2026
Tommaso Starace si racconta: "Aneddoto su Maradona mai rivelato, Mertens e lo scudetto del Napoli..." - VIDEO

Napoli, il messaggio di Starace prima di San Siro: «Partite che si preparano con il cuore»

redazione 10 Gennaio 2026
L'ex azzurro Andrè Cruz: "Natan buon acquisto. Ho goduto tanto con questo Scudetto vinto"

André Cruz e quel destro al Meazza: «Così riportai il Napoli a vincere dopo 26 anni»

redazione 10 Gennaio 2026
neres

Napoli appeso a Neres

redazione 10 Gennaio 2026
Napoli-Lazio 0-1, Isaksen condanna gli azzurri. Furia per le decisioni di Colombo

Gazzetta dello Sport: “McTominay contro tutti: il Napoli si affida al suo Special One”

redazione 10 Gennaio 2026

Ultimissime

Moriero su Napoli-Inter: "Vi dico chi vincerà"

Moriero diviso a metà: «Inter e Conte, due pezzi di cuore»

redazione 11 Gennaio 2026
Screenshot 2026-01-11 083844

Gazzetta dello Sport: “Notte scudetto”

redazione 11 Gennaio 2026
Bianchi su Conte: "Un maestro nel gestire l'entusiasmo del Napoli"

Bianchi frena tutti: «Altro che scudetto, a gennaio non si vince»

redazione 11 Gennaio 2026
berti sucdetto inter napoli

Berti: “Stasera segna Zielinski. De Bruyne? Un pensionato”

redazione 11 Gennaio 2026
Spinazzola-Getty Images- Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, si teme il gelo. Le probabili formazioni”

redazione 11 Gennaio 2026