Osimhen e il Galatasaray: la verità sul suo futuro e le offerte rifiutate

Buchi Laba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, ha pubblicato un video sui social per fare chiarezza sul futuro dell’attaccante nigeriano, attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray.

La clausola rescissoria e la scelta di restare

Laba ha confermato l’esistenza di una clausola rescissoria valida per gennaio 2025, spiegando che Osimhen l’aveva voluta per tutelare i propri interessi, a seguito di accordi verbali con il Napoli che non erano stati rispettati. In origine, il contratto con il club azzurro prevedeva una clausola da 130 milioni di euro, poi ridotta a 75 milioni. Tuttavia, quando Osimhen è arrivato al Galatasaray, ha stretto la mano al presidente e gli ha promesso che non avrebbe lasciato il club nel mercato invernale, nonostante la clausola.

Come è nato il trasferimento al Galatasaray

Secondo Laba, Osimhen aveva inizialmente scelto di restare a Napoli, ma fu il club partenopeo a proporlo al Galatasaray. L’affare si è chiuso in poche ore, con la società turca che ha inviato un jet privato per portarlo a Istanbul. Una volta arrivato, l’attaccante si è innamorato dell’atmosfera, dei tifosi e dello stadio, decidendo di non utilizzare il club come semplice trampolino di lancio, ma di impegnarsi al massimo per provare a vincere l’Europa League.

Le offerte rifiutate e il futuro

A gennaio, Osimhen ha ricevuto interessamenti da club inglesi, spagnoli, italiani e persino sauditi, ma ha scelto di restare fedele alla sua parola e continuare la stagione con il Galatasaray. Laba ha poi smentito le voci sul futuro dell’attaccante, ribadendo che il suo unico pensiero al momento è il campo: “Tutto quello che leggete su dove andrà a giocare è falso. Victor è felice e concentrato solo sul presente”.