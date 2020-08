La Juventus su Cavani. Il Matador ha palesato molte perplessità all’offerta dei bianconeri. Non vuole tradire i napoletani.

L’esperto di calciomercato delle reti Sky, Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena di mercato molto interessante. Secondo il giornalista, la Juventus vorrebbe Cavani per rinforzare la squadra da affidare ad Andrea Pirlo.

Il neo allenatore bianconero avrebbe di fatto liquidato Gonzalo Higuain: “ Ho parlato con Gonzalo. Ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grande giocatore, ma parlando anche con lui abbiamo deciso che le strade si dovranno separare“.

CAVANI, NO ALLA JUVENTUS

I bianconeri hanno quindi la necessità di trovare un nuovo attaccante. La Juventus avrebbe pensato a Cavani, ma il Matador ha palesato delle perplessità riguardo al suo trasferimento a Torino, considerato il suo attaccamento al Napoli , come ha spiegato nei dettagli Gianluca Di Marzio:

“La Juventus per l’attacco continua a seguire Dzeko e Milik. E’ stato fatto un tentativo qualche settimana fa per Cavani ma l’uruguaiano non ha voluto prendere in considerazione questa soluzione. Non se la sente di ‘tradire’ i tifosi del Napoli. Nella città partenopea vivono ancora i suoi due figli. Non so se cambieranno le cose, ma per ora non ha concesso aperture ai tifosi azzurro”.

La Juventus incassato il no di Cavani, ha solo due alternative sulle quali lavorare: Milik e Edin Dzeko. De Laurentiis, ha fatto capire che non cederà ad alcuna forma di sciacallaggio, chiaro messaggio alla Juventus che sta facendo leva sulla volontà di Milik di lasciare l’azzurro per ridurre al minimo la somma da versare nelle casse del Napoli.