Zielinski si prende il Napoli: mega clausola, ecco le cifre

Piotr Zielinski sarà al centro del progetto del Napoli, il rinnovo di contratto fino al 2024 è la chiara volontà di puntare sul polacco.

Aurelio De Laurentiis a Castel si Sangro ha fatto uno degli annunci che più fanno felici i tifosi del Napoli: “Zielinski ha rinnovato“. Il presidente ha parlato anche di mercato e di Serie A, ma sicuramente la permanenza del polacco è stata una delle notizie migliori che poteva dare. Nel nuovo contratto di Zielinski, come fa sapere Gazzetta dello Sport, è stata inserita una clausola da 100 milioni di euro, mentre il calciatore ha firmato il prolungamento a 3,5 milioni di euro a stagione. Insomma il Napoli ha blindato Zielinski che ha ancora 26 anni è nel pieno della maturazione calcistica e tanti, tutti, si aspettano il definitivo salto di qualità. Si, perché di qualità tecniche il polacco ne ha da vendere. Non sono solo quelle veroniche a far vedere il suo talento, ma soprattutto il tocco palla, il modo di condurre la sfera, la capacità di calciare indistintamente di destro e sinistro. Ecco è arrivato il momento Zielinski si prenda la squadra in mano, perché ha tutto il potenziale per diventare un assoluto punto di riferimento.

Napoli tutto su Zielinski e Fabian Ruiz

Nella nuova mediana del Napoli, anche quella con il modulo 4-2-3-1, c’è spazio per la qualità. Zielinski e Fabian Ruiz sono imprescindibili per Gennaro Gattuso. Due fulgidi talenti che dovranno accompagnare la manovra azzurra. Il tecnico ha chiesto espressamente di non cedere questi due calciatori, volendone fare i perni su cui fondare il gioco. Fabian Ruiz e Zielinski a Napoli ora hanno più responsabilità, che non è forza un fattore negativo. Anzi, serve per crescere e per fare quel salto di qualità che li può rendere calciatori di un altro livello, capaci di dominare su qualsiasi campo.