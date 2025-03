Corriere dello Sport: “Il Napoli cerca gol scudetto”

Il Napoli che punta lo scudetto, inseguendo l’Inter e cercando di mantenere l’Atalanta a distanza, è una squadra da studiare: anima guerriera, equilibrio zen, risorse infinite. Antonio Conte, pur non avendo a disposizione un attacco straripante come le dirette rivali, è riuscito a bilanciare il sistema al punto da azzerare il gap realizzativo e, soprattutto, a motivare anche chi gioca meno, fino a renderlo decisivo. L’ultimo esempio? Billing, match-winner a sorpresa.

Come sottolineato da Fabio Mandarini – Corriere dello Sport, la stagione del Napoli può essere raccontata come un capolavoro tattico e gestionale. Il dato sui gol segnati lo conferma: 43 reti in 27 giornate, un bottino che lo colloca al quinto posto del campionato dietro Inter, Atalanta, Lazio e Juventus. Lontano dai numeri di un anno fa (60 reti nello stesso periodo), ma capace di mantenere il Napoli in corsa per il titolo. E c’è un aspetto singolare: nessun giocatore ha ancora raggiunto la doppia cifra, mentre le altre squadre di vertice hanno almeno una coppia di attaccanti sopra i 10 gol.

Il problema del gol: differenze con le rivali

La coppia di bomber di Conte ha messo insieme 15 reti, ben lontana dai 33 centri del duo dell’Atalanta (Retegui 21, Lookman 12) e dai 23 di Lautaro-Thuram all’Inter. Il problema della mira è evidente: sabato contro i nerazzurri, il Napoli ha chiuso con 19 tiri contro i 6 dell’Inter, di cui 12-0 nel secondo tempo, ma il risultato finale è stato solo 1-1. Fabio Mandarini – Corriere dello Sport ha evidenziato come questo trend si sia ripetuto spesso in stagione: 16 tiri contro il Torino, 25 contro il Venezia, ma con successi di misura (1-0).

La difesa è stata la grande forza del Napoli per buona parte della stagione, con 12 clean sheet, ma di recente ha concesso qualcosa di troppo. L’ultimo “zero” alla voce gol subiti risale a sette partite fa, contro il Verona. Inoltre, il Napoli non vince da cinque gare, con quattro pareggi e una sconfitta.

Il peso dell’attacco e la necessità di sbloccarsi

Per provare a rimanere agganciati alla vetta, il Napoli ha bisogno dei suoi attaccanti. Lukaku è il miglior marcatore con 9 reti e 7 assist, ma è a secco da cinque partite, esattamente da quando il Napoli ha smesso di vincere. Coincidenza? Forse no. Fabio Mandarini – Corriere dello Sport sottolinea come il belga, pur avendo cambiato stile di gioco e lavorando più da rifinitore, debba ritrovare la concretezza sotto porta. Dal 25 gennaio, è fermo a un passo dalla doppia cifra e dalle 80 reti in Serie A.

I suoi partner di reparto, invece, hanno segnato pochissimo: 3 gol Raspadori, 2 Neres e Politano, 1 Simeone, zero per Ngonge e Okafor. Quest’ultimo è ancora in fase di recupero dopo essere arrivato l’ultimo giorno di mercato in condizioni fisiche non ottimali.

Il Napoli riparte: Fiorentina primo ostacolo

Dopo due giorni di riposo concessi da Conte, il Napoli tornerà oggi ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica alle 15 contro la Fiorentina. Sarà la prima delle undici finali che decideranno la corsa scudetto.

Intanto, la squadra dovrà fare i conti con gli infortuni. Da valutare le condizioni di Neres, Mazzocchi e Anguissa, tutti fuori per problemi muscolari. Nessuno di loro dovrebbe recuperare per la gara contro la Viola, con rientri ipotizzabili tra Venezia e Milan dopo la sosta.

Okafor accelera: “No days off”

Se il Napoli si è goduto due giorni di riposo, Noah Okafor no. L’attaccante svizzero, in prestito dal Milan, sta accelerando la preparazione per recuperare la condizione dopo essere arrivato fuori forma a gennaio. Come riportato da Fabio Mandarini – Corriere dello Sport, ieri ha postato sui social il suo allenamento extra con la scritta “No days off” (niente giorni liberi), mostrando tutta la sua determinazione a ritagliarsi più spazio in questo finale di stagione.

Lotta scudetto ancora apertissima, ma per il Napoli il tempo delle attese è finito: contro la Fiorentina serviranno gol, punti e risposte concrete.