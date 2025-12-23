Serie A, è arrivata la decisione. Il mercato del Napoli a saldo zero
Arriva il primo verdetto della nuova commissione indipendente sui conti dei club e il suo impatto è immediato sul mercato. Dopo la riunione odierna, la Lazio ha ottenuto lo sblocco delle operazioni in entrata, chiudendo una fase delicata iniziata in estate, quando il club non aveva potuto registrare nuovi calciatori, restando di fatto fermo rispetto alla stagione precedente.
Una decisione che restituisce margine di manovra ai biancocelesti e permette a Maurizio Sarri di abbracciare finalmente nuovi innesti. Resta però da capire quale sarà la strategia della società sul fronte delle cessioni, in particolare per quanto riguarda i giocatori di maggiore peso economico. Tra questi figura Nuno Tavares, già finito sul mercato nelle ultime settimane e potenziale chiave per riequilibrare ulteriormente i conti.
Il giudizio della commissione ha invece imposto paletti stringenti ad altre realtà. Napoli e Pisa dovranno operare a saldo zero, a meno di interventi diretti della proprietà. Il parametro sotto osservazione è il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, che non deve superare lo 0,8. Le eventuali cessioni possono aiutare, ma senza nuovi investimenti i club resteranno nell’attuale perimetro operativo.
Caso diverso quello del Como, che si trovava in una situazione analoga ma con cifre decisamente più elevate: la proprietà ha scelto di reinvestire capitali propri, ottenendo così il via libera della commissione. Un segnale chiaro di come la sostenibilità finanziaria resti il criterio guida, ma con aperture concrete per chi decide di intervenire direttamente sul piano patrimoniale.