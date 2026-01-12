Corriere dello Sport: “Il Conte furioso «Vergognatevi». ADL: «Napoli favoloso»”
«Vergognatevi, vergognatevi». L’urlo di Antonio Conte squarcia San Siro dopo il rigore concesso all’Inter e resta l’immagine simbolo della notte milanese. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro si scaglia contro Doveri, il quarto uomo e chiunque incroci sulla strada verso il tunnel degli spogliatoi, prima di trovare posto sugli spalti per assistere al pareggio firmato McTominay. Un’espulsione carica di rabbia, ma anche di orgoglio, che non spegne la reazione del Napoli.
A fine gara è il vice Stellini a prendere la parola. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, l’allenatore in seconda invita ad andare oltre l’episodio arbitrale: «La prestazione è stata ottima, così come la reazione dopo il rigore. Rimontare due volte l’Inter a San Siro non è facile e abbiamo meritato il pareggio». Soddisfazione per carattere, personalità e qualità di gioco, in una serata che rafforza convinzioni e autostima.
Sui social arriva anche la benedizione di De Laurentiis. Come sottolinea Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente evidenzia le difficoltà affrontate dalla squadra: «Napoli favoloso. Con nove giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?». Un messaggio che rafforza il senso di appartenenza e di unità attorno al progetto Conte.
Intanto lo sguardo si sposta sul mercato. I prossimi rientri di Anguissa, atteso tra Copenaghen e Juventus, e di Gilmour, previsto per inizio febbraio, spostano l’attenzione sull’attacco. Il direttore sportivo Manna cerca un centravanti e, eventualmente, un’alternativa sulla trequarti. Come riporta ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il Napoli resta in attesa della risposta definitiva di Raspadori, corteggiato da Roma, Atalanta e soprattutto Atletico Madrid. In Italia piace anche Maldini, mentre dall’Inghilterra resta viva la pista Sterling, deciso a lasciare il Chelsea.
Il dossier più caldo resta però quello legato a Lucca. Il centravanti è seguito da Benfica e Nottingham Forest, ma le richieste economiche sono elevate. Il Napoli punta a un’operazione da almeno 30 milioni complessivi, tra prestito oneroso e diritto di riscatto. Con il club portoghese si tratta su una base che oscilla tra i 27 e i 30 milioni, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Il suo agente, Giuseppe Riso, ha sondato anche Juventus, Lazio e Roma, senza però sbocchi concreti.
Più complessa da decifrare, infine, la situazione di Lang. Tornato titolare contro il Verona e decisivo con l’assist per McTominay, l’olandese è partito dalla panchina a San Siro nonostante l’assenza di Neres, risultando però ancora decisivo con l’assist del 2-2. I suoi agenti hanno parlato con Fenerbahçe e Besiktas, che per ora si è limitato a chiedere informazioni. Il Napoli osserva, riflette e resta in attesa.