Tuttosport: “La Juve vuole Lucca”
L’attacco della Juventus torna al centro del dibattito. L’infortunio di Dusan Vlahovic ha acceso i riflettori sulle alternative a disposizione di Luciano Spalletti, che – secondo quanto riferisce Tuttosport – gradirebbe l’arrivo di un nuovo attaccante in grado di garantire soluzioni immediate e duttilità tattica.
In questo contesto rientra anche la gestione di Lois Openda, schierato titolare al centro dell’attacco contro la Roma ma considerato dallo staff tecnico anche come possibile vice Yildiz. Uno scenario fluido, che potrebbe cambiare rapidamente in base alle risposte del campo e, soprattutto, alle condizioni di Arkadiusz Milik.
Il polacco, convocato nell’ultima gara, rappresenta infatti una sorta di “rinforzo interno”. Tuttosport sottolinea come gennaio sarà decisivo per capire se il suo recupero potrà dirsi completo al cento per cento. Spalletti stima Milik, ma il tempo stringe e l’emergenza impone valutazioni che vanno oltre il semplice assetto tattico.
Ed è qui che entra in scena il mercato. Nello scorso fine settimana, come riportato da Tuttosport, c’è stato un contatto tra l’agente Beppe Riso e la dirigenza bianconera. I rapporti consolidati tra le parti tengono aperto un canale in vista della sessione invernale e, tra i nomi affrontati durante il colloquio, figura anche quello di Lorenzo Lucca.
L’attaccante classe 2000, arrivato al Napoli in estate, ha trovato fin qui poco spazio. Il rientro ormai prossimo di Lukaku potrebbe favorire una sua uscita in prestito oneroso, soluzione gradita anche alla Juventus, che non intende impegnarsi in operazioni a titolo definitivo per rinforzare l’attacco. Lucca, ricordano da Tuttosport, è approdato in azzurro con un prestito oneroso da 9 milioni e obbligo di riscatto fissato a 26 milioni al primo punto conquistato dal Napoli a partire dal 3 febbraio: una formalità, anche se tecnicamente l’acquisto verrebbe perfezionato solo a mercato invernale chiuso.
Questo dettaglio, però, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile. Servirebbe il via libera dell’Udinese oppure un’anticipazione formale del riscatto da parte del Napoli, operazione che comunque avverrebbe a distanza di pochi giorni. Per questo, sottolinea Tuttosport, non è questa la vera “conditio sine qua non” per un eventuale trasferimento.
Lucca scalpita, vuole giocare con continuità e tornare protagonista. Anche perché l’obiettivo è chiaro: a marzo vuole essere parte del gruppo azzurro che si giocherà l’accesso ai Mondiali. Un traguardo che passa inevitabilmente dal campo. E magari, come suggerisce Tuttosport, proprio da un ritorno sotto la guida di Luciano Spalletti, l’allenatore che lo ha fatto esordire in Nazionale e che ne apprezza le caratteristiche.
La concorrenza non manca: sul centravanti ci sono estimatori anche all’estero, West Ham e Benfica su tutti. Ma gennaio è vicino, l’emergenza Juve è reale e Lucca resta in attesa, sperando che l’occasione giusta arrivi presto.