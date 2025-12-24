24 Dicembre 2025

Tragedia in Montenegro: muore Sebastian Hertner in un incidente su una seggiovia

24 Dicembre 2025
Sebastian Hertner, ex calciatore della nazionale tedesca, è morto all’età di 34 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto in una stazione sciistica del Montenegro. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e dal club dell’ex giocatore, che ne ha annunciato la scomparsa con un messaggio di cordoglio.

L’incidente si è verificato nella stazione sciistica di Savin Kuk, nei pressi della cittadina montana di Žabljak. Secondo le prime ricostruzioni, una seggiovia biposto si sarebbe improvvisamente staccata dal cavo, andando a colpire un altro sedile. L’impatto ha provocato la caduta nel vuoto di Hertner, che è stato dichiarato morto sul posto dai soccorritori intervenuti.

Sulla stessa seggiovia si trovava anche la moglie dell’ex calciatore, rimasta sospesa dopo l’incidente. La donna è stata successivamente tratta in salvo e trasportata in ospedale: avrebbe riportato una ferita a una gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Altri turisti presenti sull’impianto sono rimasti bloccati per diverse ore prima di essere evacuati in sicurezza.

Il club di Hertner ha comunicato la tragedia con una dichiarazione pubblicata su Instagram, parlando di un «tragico incidente avvenuto mentre era in vacanza» e ricordando l’ex calciatore con parole di affetto e commozione.

Le autorità montenegrine hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto di risalita. La comunità sportiva tedesca e internazionale si è stretta nel dolore per la scomparsa di Hertner, ricordato come atleta e come uomo.

