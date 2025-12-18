Copa Colombia nel caos: violenze senza precedenti dopo la finale

18 Dicembre 2025

redazione 18 Dicembre 2025
La finale di Copa Colombia 2025, vinta dall’Atlético Nacional contro l’Independiente Medellín, si è trasformata in una delle pagine più nere del calcio sudamericano recente. Quello che doveva essere il momento della festa per l’ottavo trionfo nella competizione – il terzo consecutivo – si è concluso in un inferno di violenza, costringendo a rinviare la cerimonia di premiazione e lasciando immagini difficili da dimenticare.

Allo stadio Atanasio Girardot, subito dopo il fischio finale, l’invasione di campo iniziale sembrava rientrare nei consueti festeggiamenti. In pochi minuti, però, la situazione è degenerata. Un gruppo di tifosi ha sfondato le barriere di sicurezza riversandosi sul terreno di gioco con l’obiettivo di raggiungere la fazione avversaria. Da lì, il caos totale.

Sul prato e sugli spalti si sono verificati scontri violentissimi, con un vero e proprio corpo a corpo combattuto usando qualunque oggetto a disposizione: coltelli, machete, bastoni, spranghe di ferro, bidoni della spazzatura e transenne. Nemmeno l’intervento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa è riuscito a contenere immediatamente la furia degli ultras, mentre il pubblico ordinario cercava vie di fuga in preda al panico.

Le squadre sono state costrette a rientrare in fretta negli spogliatoi, interrompendo ogni tentativo di avviare la premiazione. Il palco per l’alzata del trofeo era già stato allestito, ma attorno regnava una situazione fuori controllo. Solo dopo un lungo intervallo e con lo stadio parzialmente svuotato è stato possibile procedere, in un clima surreale e amaro, ben lontano da quello che dovrebbe accompagnare una finale.

L’episodio riapre una ferita mai rimarginata: non è la prima volta che l’Atlético Nacional vede offuscata una vittoria da episodi di violenza. Anche in passato celebrazioni simili erano state compromesse da reazioni incontrollate delle tifoserie rivali, mentre negli ultimi mesi non sono mancati attacchi e intimidazioni anche fuori dagli stadi.

Quanto accaduto all’Atanasio Girardot rappresenta un campanello d’allarme gravissimo per il calcio colombiano: una vittoria storica è stata messa in secondo piano da scene inermi, vergognose e inaccettabili, che rischiano di segnare a lungo l’immagine del movimento e di allontanare definitivamente il calcio dalla sua dimensione di sport e spettacolo.

 

