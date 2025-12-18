Napoli, casting a centrocampo: Mainoo o Manzambi per il dopo Anguissa
NAPOLI – Il Napoli stringe il cerchio per individuare il possibile sostituto di Zambo Anguissa, fermato dall’infortunio, e il casting a centrocampo sembra ormai ridotto a due nomi ben definiti: Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com, che sottolinea come i due profili abbiano preso nettamente il largo rispetto alle altre alternative monitorate dal club azzurro.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la strategia del Napoli dipenderà molto dalle condizioni economiche e dalla formula dell’eventuale operazione. L’obiettivo è individuare un centrocampista in grado di garantire continuità e qualità, ma senza forzare investimenti non sostenibili nel breve periodo.
Il nome di Johan Manzambi resta caldo: il centrocampista del Friburgo ha una valutazione attorno ai 20 milioni di euro e ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Come evidenziato da Tuttomercatoweb.com, anche il Paris Saint-Germain si è mosso nelle ultime settimane, ma il Napoli al momento appare leggermente più avanti nella corsa. L’entourage del giocatore, però, predica calma: la priorità resta chiudere la stagione in Bundesliga, giocare con la Svizzera e poi valutare il futuro.
Diverso il discorso per Kobbie Mainoo, talento del Manchester United. A far rumore, nelle ultime ore, è stato un gesto extra-campo: come racconta Tuttomercatoweb.com, il fratello del centrocampista si è mostrato nei pressi di Old Trafford con una maglietta recante la scritta “Free Mainoo”, un messaggio eloquente che ha riacceso i riflettori sulla situazione del giocatore. Un segnale interpretato da molti come il sintomo di un malcontento crescente e di una possibile apertura a nuove soluzioni.
Sempre secondo Tuttomercatoweb.com, la sensazione è che il Napoli stia valutando con attenzione entrambi i profili, consapevole che Manzambi rappresenterebbe un investimento più oneroso ma strutturato, mentre Mainoo potrebbe diventare un’opportunità legata alle condizioni poste dal Manchester United, magari attraverso una formula più flessibile.
Il mercato azzurro, dunque, passa dal centrocampo: due nomi, due strade diverse, una sola esigenza chiara. Il Napoli vuole farsi trovare pronto per colmare il vuoto lasciato da Anguissa senza sbagliare mossa.