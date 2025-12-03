3 Dicembre 2025

X Factor, finale a Napoli: piazza Plebiscito pronta per la notte delle emozioni

redazione 3 Dicembre 2025
X Factor, finale a Napoli: piazza Plebiscito pronta per la notte delle emozioni

Sarà la serata delle attese, delle conquiste e, inevitabilmente, delle lacrime: di gioia per qualcuno, di delusione per altri. Domani, dalle 21, piazza Plebiscito diventerà il palcoscenico dell’atto conclusivo di X Factor, trasmesso in diretta streaming su Sky.

Gli inviti – gratuiti, scaricabili da Ticketone – sono esauriti da tempo e sui social non mancano le denunce legate al fenomeno del reselling, con biglietti rivenduti attraverso canali non ufficiali.

Il palco e gli ospiti

Nel cuore della città è già stato allestito un imponente palco che accoglierà migliaia di spettatori. Attesi, oltre ai quattro finalisti, i super ospiti: confermata Laura Pausini, che secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi affiancata da una star internazionale – lo scorso anno toccò a Robbie Williams. La conduzione è affidata a Giorgia.

I finalisti

La gara vedrà protagonisti i quattro artisti rimasti in corsa, ognuno guidato dal proprio coach: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.
Ecco chi si contenderà la vittoria:

rob (Roberta Scandurra), 20 anni, catanese, team Paola Iezzi: voce rock, ispirata al sound americano al femminile.

Delia Puglisi (Delia), 26 anni, anche lei da Catania, team Jake La Furia: si è distinta con intense interpretazioni di Jacques Brel e Loredana Bertè.

PierC (Pier Cesare Fagioli), milanese, team Gabbani: omaggi a Elton John e Claudio Baglioni lo hanno portato alla ribalta.

eroCaddeo (Damiano Caddeo), cagliaritano, team Achille Lauro: legato al cantautorato italiano, ha convinto con brani di Battiato e Tenco.

Piazza blindata

La città si prepara all’evento con un piano traffico in vigore dalle 15 di domani.
Previsto il divieto di transito:

sul lato Prefettura e su quello di Palazzo Salerno

sulle rampe Paggeria

in via Solitaria e piazzetta Salazar (eccetto residenti, veicoli con contrassegno “H”, forze dell’ordine e soccorsi)

in via San Carlo con le stesse eccezioni

L’impatto sulla città

Per Ferdinando Tozzi, delegato del Comune per industria musicale e audiovisivo, la finale è una conferma del percorso intrapreso dalla città:
«X Factor torna per la seconda volta a Napoli, a dimostrazione di come il progetto Napoli città della musica stia procedendo bene. È una sintesi potente di cultura, creatività ed economia diretta e di indotto».

Napoli si prepara così a una nuova notte di spettacolo, musica ed emozioni.

Altro

Screenshot 2025-11-27 073147

Fico, prima agenda per la città: stadio, San Carlo e America’s Cup

redazione 27 Novembre 2025
jovanotti_maradona

Jovanotti torna a Napoli: all’Ippodromo di Agnano un concerto-marathon di 12 ore

redazione 15 Novembre 2025
Il Murales di Maradona non smette di stupire: Batte il Cristo velato e gli Uffizi

Quartieri Spagnoli, pronto il piano per la pedonalizzazione: «Rivoluzione entro il 2026»

redazione 27 Ottobre 2025
abodi caso juve

Abodi: «Otto mesi per fare ciò che non si è fatto in 33 anni». L’allarme del ministro su Bagnoli e lo stadio Maradona

redazione 17 Ottobre 2025
Napoli, ressa per il murale di Maradona. Folla di turisti in città

Gazzetta dello Sport: “L’icona più amata da tifosi e turisti ora è un problema”

redazione 17 Ottobre 2025
Vasco Rossi a Napoli: "Che onore cantare nello stadio di Maradona. Amavo Diego"

Vasco: «Quando vengo a Napoli respiro»

redazione 16 Giugno 2025

Ultimissime

conte-lapresse-napolipiu.com (5)

Gazzetta dello Sport: “Napoli, niente scherzi”

redazione 3 Dicembre 2025
piazza-plebiscito

X Factor, finale a Napoli: piazza Plebiscito pronta per la notte delle emozioni

redazione 3 Dicembre 2025
Stadio Maradona

Repubblica: “Napoli, entusiasmo ritrovato: il Maradona pronto a riempirsi anche per la Coppa Italia”

redazione 3 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-03 062825

Corriere dello Sport: “Napoli, tocca a Lucca: contro il Cagliari la notte della verità”

redazione 3 Dicembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Il Napoli mai visto di Conte”

redazione 3 Dicembre 2025