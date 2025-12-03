X Factor, finale a Napoli: piazza Plebiscito pronta per la notte delle emozioni
Sarà la serata delle attese, delle conquiste e, inevitabilmente, delle lacrime: di gioia per qualcuno, di delusione per altri. Domani, dalle 21, piazza Plebiscito diventerà il palcoscenico dell’atto conclusivo di X Factor, trasmesso in diretta streaming su Sky.
Gli inviti – gratuiti, scaricabili da Ticketone – sono esauriti da tempo e sui social non mancano le denunce legate al fenomeno del reselling, con biglietti rivenduti attraverso canali non ufficiali.
Il palco e gli ospiti
Nel cuore della città è già stato allestito un imponente palco che accoglierà migliaia di spettatori. Attesi, oltre ai quattro finalisti, i super ospiti: confermata Laura Pausini, che secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi affiancata da una star internazionale – lo scorso anno toccò a Robbie Williams. La conduzione è affidata a Giorgia.
I finalisti
La gara vedrà protagonisti i quattro artisti rimasti in corsa, ognuno guidato dal proprio coach: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.
Ecco chi si contenderà la vittoria:
rob (Roberta Scandurra), 20 anni, catanese, team Paola Iezzi: voce rock, ispirata al sound americano al femminile.
Delia Puglisi (Delia), 26 anni, anche lei da Catania, team Jake La Furia: si è distinta con intense interpretazioni di Jacques Brel e Loredana Bertè.
PierC (Pier Cesare Fagioli), milanese, team Gabbani: omaggi a Elton John e Claudio Baglioni lo hanno portato alla ribalta.
eroCaddeo (Damiano Caddeo), cagliaritano, team Achille Lauro: legato al cantautorato italiano, ha convinto con brani di Battiato e Tenco.
Piazza blindata
La città si prepara all’evento con un piano traffico in vigore dalle 15 di domani.
Previsto il divieto di transito:
sul lato Prefettura e su quello di Palazzo Salerno
sulle rampe Paggeria
in via Solitaria e piazzetta Salazar (eccetto residenti, veicoli con contrassegno “H”, forze dell’ordine e soccorsi)
in via San Carlo con le stesse eccezioni
L’impatto sulla città
Per Ferdinando Tozzi, delegato del Comune per industria musicale e audiovisivo, la finale è una conferma del percorso intrapreso dalla città:
«X Factor torna per la seconda volta a Napoli, a dimostrazione di come il progetto Napoli città della musica stia procedendo bene. È una sintesi potente di cultura, creatività ed economia diretta e di indotto».
Napoli si prepara così a una nuova notte di spettacolo, musica ed emozioni.