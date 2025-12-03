3 Dicembre 2025

Gazzetta dello Sport: “Napoli, niente scherzi”

3 Dicembre 2025
Il Napoli prova a rilanciare anche in Coppa Italia dopo aver ritrovato ritmo, gioco e identità. A raccontare la metamorfosi azzurra è Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la squadra di Conte, superata la pausa per le nazionali, sembri tornata quella vera: organizzata, orgogliosa, spettacolare.

I successi contro Atalanta, Qarabag e Roma hanno restituito agli azzurri consapevolezze e ambizioni. Ma, come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, resta un tallone d’Achille: la Coppa Italia, competizione in cui il Napoli non supera gli ottavi da tre stagioni consecutive. Tre eliminazioni pesanti – Cremonese, Frosinone e Lazio – che hanno trasformato il torneo in un tabù da spezzare.

Turnover, giovani e ricostruzione

Anche per la sfida al Cagliari Conte punterà sui cambi: secondo quanto sottolinea Vincenzo D’Angelo nella Gazzetta dello Sport, rispetto alla vittoria dell’Olimpico dovrebbero essere confermati soltanto Milinkovic-Savic, Beukema e Olivera. Tutto il resto sarà turnover, con spazio per chi ha giocato meno e possibilità concreta di vedere dal primo minuto i prodotti del vivaio Vergara e Ambrosino.

Lucca, la notte che può cambiare tutto

La Coppa Italia rappresenta anche un crocevia per Lorenzo Lucca, protagonista di una prima parte di stagione in chiaroscuro. L’attaccante ha segnato un solo gol in quindici presenze ed è reduce da prestazioni complicate. Come ribadito da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Maradona si aspetta una risposta forte: la gara può essere la sua occasione per rientrare nei radar tecnici e scrollarsi di dosso pressioni e critiche.

Conte e la coppa che manca

In tutto questo, resta una motivazione personale per l’allenatore: la Coppa Italia è l’unico trofeo italiano che manca nella carriera di Conte. L’ha vinta solo in Inghilterra, con il Chelsea, e come ricorda ancora Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, sollevarla a Napoli avrebbe un valore speciale e simbolico.

