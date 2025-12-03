3 Dicembre 2025

Manna: «Napoli più completo. Lucca crescerà, Lukaku da gestire con calma»

Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Italia Uno poco prima del match di Coppa Italia contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni, riportate da Napoli Magazine, tracciano il quadro di una squadra in crescita e di un progetto che guarda ai prossimi mesi con ambizione e pragmatismo.

Secondo Manna, il Napoli attuale è «più completo rispetto all’anno scorso», anche se servirà tempo per vedere tutti gli innesti pienamente integrati: «Si stanno inserendo, ci vuole pazienza».

Il ds ha poi parlato di Lorenzo Lucca, titolare questa sera:
«È forte e ha bisogno di tempo. Passare da Udine a Napoli non è semplice, ma abbiamo investito su di lui e crediamo nel suo percorso».

Capitolo Lukaku:
«Sta lavorando, non bisogna avere fretta. Ha una grande struttura muscolare e va gestito. Siamo coperti: Lucca gioca, Hojlund è in panchina».

Sul fronte squadra, Manna ha confermato che l’obiettivo è «arrivare a marzo ancora in tutte le competizioni», a partire dal passaggio del turno in Coppa Italia:
«In campo ci sono ragazzi che hanno giocato meno e meritano una possibilità. Peccato per l’assenza di Marianucci. Torna Spinazzola, ci sono Mazzocchi e Juan Jesus, oltre a Politano. È un’ottima formazione».

