Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali
Napoli e Cagliari tornano faccia a faccia al Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una sfida che vale l’accesso ai quarti dove la vincente affronterà chi uscirà dal confronto tra Fiorentina e Como.
Antonio Conte e Fabio Pisacane si ritrovano nuovamente uno di fronte all’altro dopo il match del 30 agosto in Serie A, deciso al 95’ da Anguissa — oggi indisponibile per infortunio.
Per il Napoli turnover massiccio, con spazio a diversi giocatori finora meno utilizzati. Conferma per Milinkovic-Savic tra i pali, mentre in attacco chance dal primo minuto per Lucca e Ambrosino. Nel Cagliari, Pisacane si affida a Pavoletti come riferimento offensivo, con Gaetano e Luvumbo alle sue spalle.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3)
Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino.
Allenatore: Antonio Conte
CAGLIARI (4-2-3-1)
Caprile; Di Pardo, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Deiola; Luvumbo, Gaetano, Kilicsoy; Pavoletti.
Allenatore: Fabio Pisacane