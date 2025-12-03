Repubblica: “Napoli, entusiasmo ritrovato: il Maradona pronto a riempirsi anche per la Coppa Italia”

La vittoria sulla Roma continua a diffondere entusiasmo in città. La Napoli azzurra lo mostra senza alcun pudore: la crisi esplosa con il Bologna sembra ormai un ricordo lontano. Atalanta, Qarabag e Roma: tre indizi che fanno una prova, certificando la rinascita dei campioni d’Italia e rilanciando con forza le ambizioni per il prosieguo della stagione.

All’orizzonte c’è la scintillante sfida alla Juventus di Luciano Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto che domenica tornerà al Maradona da avversario. Il sold out è praticamente garantito. Ma la notizia, oggi, è un’altra.

Perché già questo pomeriggio, sempre a Fuorigrotta, il Napoli ritroverà un Maradona imponente per la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari (ore 18, arbitra Sacchi di Macerata). Un contesto insolito se si considera la difficoltà, negli ultimi anni, di far coincidere la Coppa Italia con una forte risposta del pubblico. E invece la città ha deciso di esserci: la prevendita, inclusa la quota abbonati, ha ampiamente superato le 45.000 presenze. Numeri significativi per una gara infrasettimanale e per una competizione che, per il Napoli, non ha regalato grandi soddisfazioni nell’ultimo quadriennio.

Nemmeno la diretta in chiaro su Italia Uno ha mitigato la voglia di vivere la partita allo stadio. Una spinta arrivata anche dalla politica dei prezzi popolari voluta dal club, con l’obiettivo di garantire una forte carica emotiva alla squadra in una sfida da vincere, nonostante il massiccio turnover programmato da Conte.

L’obiettivo è chiaro: sfatare il tabù degli ottavi.

Un ostacolo che il Napoli non supera da ben quattro edizioni consecutive:

Fiorentina (2022)

Cremonese al Maradona (2023)

il pesantissimo 0-4 col Frosinone del 2024

la Lazio nell’ultima edizione

Per ritrovare un cammino significativo bisogna tornare al 2021, quando il Napoli uscì in semifinale contro l’Atalanta, dopo che l’anno precedente – con Rino Gattuso – aveva conquistato il trofeo in finale contro la Juventus nell’anno segnato dal Covid.

Da quel momento, il rapporto tra il Napoli e la Coppa Italia si è incrinato. Oggi l’intenzione è ribaltare la tendenza, cancellare le quattro delusioni consecutive e rimettersi in corsa per un trofeo che il club ha già conquistato sei volte, tre delle quali sotto la gestione De Laurentiis.

In palio c’è un quarto di finale, ancora al Maradona, contro la vincente di Fiorentina-Como, in calendario addirittura il 27 gennaio: ennesima anomalia di un calendario sempre più ingovernabile.

Conte cambia, il Napoli corre e il pubblico risponde.

La Coppa Italia può tornare ad essere un obiettivo concreto.