Maccarone: «Lukaku fondamentale, con una seconda punta può rendere ancora di più»

L’allenatore Massimo Maccarone è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, analizzando il rendimento di Romelu Lukaku e la corsa scudetto.

Su Lukaku e il suo ruolo in squadra

«Lukaku è un giocatore importante, con caratteristiche che hanno in pochi. Non sta facendo un grande campionato a livello di gol, ma è un punto di riferimento per la squadra e lo sa bene Antonio Conte. Per me, Lukaku rende meglio con una seconda punta accanto, come Raspadori. Quando era all’Inter, con Lautaro dietro, fece benissimo».

Sulla corsa scudetto

«Il campionato è molto equilibrato. Atalanta e Napoli hanno solo la Serie A, mentre l’Inter è impegnata su più fronti. Non c’è una squadra che ha allungato il passo e l’altra sera ho visto un grande Napoli, soprattutto a livello fisico nel secondo tempo. Non ci sono partite scontate, lo abbiamo visto in Atalanta-Venezia. Chi avrà più continuità nei risultati porterà a casa lo scudetto».