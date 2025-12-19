Napoli, comunicato durissimo contro Allegri dopo la semifinale di Supercoppa
La SSC Napoli rompe il silenzio e lo fa con un comunicato dai toni durissimi dopo quanto accaduto ieri sera nel corso della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Nel mirino del club azzurro finisce il comportamento dell’allenatore rossonero Massimiliano Allegri, protagonista di un acceso episodio a bordocampo.
«La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Orali con termini offensivi e reiterati», si legge nella nota ufficiale diffusa dal club partenopeo.
Il Napoli sottolinea inoltre la gravità dell’episodio per il contesto in cui si è verificato: «Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto».
Un intervento netto, che chiama in causa anche gli organi competenti, chiamati ora a valutare quanto accaduto durante la gara disputata sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Il club azzurro chiede che l’episodio non venga archiviato come una semplice tensione da campo, ma che venga analizzato per quanto mostrato in modo evidente dalle immagini.
La vicenda aggiunge ulteriore tensione al clima già acceso della Supercoppa e rischia di avere strascichi disciplinari nei prossimi giorni, in attesa di eventuali decisioni ufficiali.