Il Mattino: “Napoli, oltre la Supercoppa c’è il mercato: Vergara e Ambrosino verso il prestito”
Ben oltre la Supercoppa, per il Napoli è già tempo di riflessioni di mercato. In queste ore il baricentro delle decisioni si è spostato a Riad, dove la dirigenza azzurra monitora diverse situazioni in vista della seconda parte della stagione. Secondo Il Mattino di Napoli, sono due i dossier caldi destinati a incidere sulle prossime settimane: quelli di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino.
I due prodotti del vivaio hanno trovato pochissimo spazio fin qui e non è affatto scontato che lo scenario cambi entro fine anno. Da qui l’ipotesi sempre più concreta di una cessione in prestito per consentire a entrambi di accumulare minutaggio. Ambrosino, in particolare, è seguito da diversi club di Serie A e Serie B. Nelle scorse settimane si è fatta avanti anche la Sampdoria. Con la permanenza di Lucca a Napoli e il rientro ormai prossimo di Lukaku, il procidano appare il principale candidato a lasciare la maglia azzurra. Come sottolinea Il Mattino di Napoli, l’ex Udinese non ha offerte immediate sul tavolo, motivo per cui lo staff mercato sta valutando come rimodellare l’attacco.
Ma non c’è solo Ambrosino. Anche Vergara potrebbe salutare Napoli ancora una volta. Antonio ha collezionato pochi minuti, pur ricevendo applausi nelle sue apparizioni, compresa quella convincente in Coppa Italia contro il Cagliari. Il problema resta il minutaggio: il centrocampista vorrebbe sfruttare gli estimatori sparsi in Italia per costruirsi un futuro diverso e più continuo. Uno scenario che, come evidenzia ancora Il Mattino di Napoli, rischia di complicarsi ulteriormente con i rientri programmati entro marzo di tutto il centrocampo azzurro.
Nel frattempo il direttore sportivo Manna resta concentrato sul possibile colpo in mediana. La pista che porta a Mainoo, però, non ha registrato svolte nelle ultime ore. Il centrocampista del Manchester United resta il principale obiettivo per gennaio, ma i Red Devils non hanno aperto né alla cessione definitiva né al prestito. Anzi, alcune recenti dinamiche familiari del giocatore avrebbero irrigidito ulteriormente la posizione del club inglese. Il messaggio filtrato è chiaro: Mainoo lascerà Manchester solo davanti a un’offerta irrinunciabile, eventualità che difficilmente si concretizzerà, vista la scarsa propensione del Napoli a investimenti pesanti nella finestra invernale.
La chiusura, però, potrebbe non essere definitiva. Più che uno stop, sembra l’inizio di una possibile asta. «Dobbiamo essere accorti e riflessivi a gennaio, abbiamo calciatori infortunati che poi rientreranno. Aspettiamo le novità dei prossimi giorni e poi capiamo», ha spiegato Manna a Mediaset da Riad, parole riportate da Il Mattino di Napoli. Per aprire alla soluzione in prestito, Mainoo dovrebbe spingere in prima persona, chiedendo spazio al proprio club. Amorim non vorrebbe perderlo, ma il mercato, come sempre, può riservare sorprese.