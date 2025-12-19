Tuttosport: “Il Cagliari vuole Lucca”
Natale si avvicina e, come da tradizione, i regali più desiderati sotto l’albero degli allenatori hanno sempre lo stesso nome: attaccanti. Il mercato di gennaio si annuncia infatti ricco di movimenti nel reparto offensivo, tra sogni, necessità e occasioni da cogliere. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, i bomber tornano protagonisti di una sessione che promette scintille.
Tra i profili più corteggiati spiccano Edin Dzeko e Lorenzo Lucca. Sul centravanti bosniaco è forte il pressing del Genoa, con Daniele De Rossi impegnato in prima persona per convincerlo. Un legame profondo li unisce dai tempi della Roma, dentro e fuori dal campo, e potrebbe risultare decisivo nella corsa al “Cigno di Sarajevo”, in uscita dalla Fiorentina. Secondo Nicolò Schira su Tuttosport, anche il Cagliari ha sondato il terreno per Dzeko, mantenendo però aperti più tavoli.
Il club sardo, infatti, ha chiesto informazioni anche per Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 sta trovando pochissimo spazio nel Napoli e rischia di scivolare ancora più indietro nelle gerarchie con il rientro imminente di Lukaku. Il direttore sportivo Guido Angelozzi valuta una possibile operazione in prestito fino a giugno, soluzione che consentirebbe al giocatore di rilanciarsi. Uno scenario monitorato con attenzione, come riporta ancora Nicolò Schira su Tuttosport.
Rinforzi offensivi sono attesi anche dalla Roma di Gian Piero Gasperini. Il ds Ricky Massara è al lavoro con il Manchester United per Joshua Zirkzee: l’operazione è impostata su un prestito semestrale con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la qualificazione in Champions League. Zirkzee resta la prima scelta, ma Gasperini guarda con interesse anche a Giacomo Raspadori. L’attaccante della Nazionale è sempre più ai margini all’Atletico Madrid e ha aperto alla possibilità di partire in prestito con diritto di riscatto. Una formula gradita alla Roma, pronta ad accelerare. Sul giocatore si registra anche l’interesse della Lazio, sebbene il mercato in entrata dei biancocelesti resti legato a incastri complessi, come sottolinea Nicolò Schira su Tuttosport.
In casa Lazio resta in sospeso anche la questione Lorenzo Insigne, svincolato e vicino a un accordo di massima per un contratto di 18 mesi da 1,8 milioni complessivi. Piace inoltre Nuno Tavares all’Al Ittihad, mentre a centrocampo i nomi seguiti sono Ilic del Torino e Samardzic dell’Atalanta. Sempre dall’Atalanta, Brescianini interessa anche al Cagliari. I bergamaschi, dal canto loro, hanno sondato Ghilardi della Roma per la difesa e valutano Dele-Bashiru della Lazio, con Daniel Maldini tra i possibili partenti.
Si muovono anche le medio-piccole. Il Pisa pensa a Valentin Carboni, in uscita dal Genoa ma di proprietà dell’Inter, mentre Gilardino chiede rinforzi in ogni reparto. Il Verona è vicino a chiudere per il portiere Arthur Borghi dal Corinthians. Infine il Genoa, oltre a una punta, cerca un estremo difensore: nel mirino Perin, Livakovic e Mandas, quest’ultimo seguito anche dal Panathinaikos. Un intreccio di nomi e trattative che conferma, come evidenzia Nicolò Schira su Tuttosport, quanto il mercato di gennaio ruoterà ancora una volta intorno ai gol.