Roma, doppio colpo in attacco: Raspadori ha detto sì

La Roma prepara un deciso cambio di passo sul mercato e punta a rinforzare l’attacco con almeno un doppio colpo. Le conferme, nelle ultime ore, arrivano da più fronti e rafforzano quanto anticipato nei giorni scorsi. In particolare, la pratica Giacomo Raspadori è ormai ufficialmente aperta e non più limitata a semplici indiscrezioni sul suo malcontento all’Atletico Madrid. Come rivela Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, l’attaccante ha dato il suo sì alla Roma senza condizioni.

Nelle ultime 48 ore Raspadori ha manifestato la volontà di trasferirsi in giallorosso, convinto dal progetto e dalla centralità tecnica che potrebbe avere. Ora la palla passa al club capitolino, chiamato a trasformare l’apertura del giocatore in un’operazione concreta. Un rinforzo che sarebbe pienamente condiviso da Gian Piero Gasperini, che aveva già cercato Raspadori ai tempi dell’Atalanta e ne apprezza duttilità e qualità offensive, come sottolinea ancora Alfredo Pedullà.

La formula su cui si lavora è quella del prestito, eventualmente oneroso, con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Gasperini spinge per accelerare i tempi, con l’obiettivo di avere Raspadori a disposizione il prima possibile e iniziare subito il percorso di inserimento nel nuovo sistema di gioco.

Ma non finisce qui. L’altro nome caldo resta quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, come svelato oltre un mese fa, è stata la prima richiesta dell’allenatore e rappresenta il profilo ideale per completare il reparto. Un’operazione complessa, ma che la Roma continua a monitorare con attenzione. Secondo Alfredo Pedullà, il club giallorosso punta almeno a due innesti offensivi, senza escludere ulteriori movimenti, per colmare le lacune emerse nelle ultime settimane del mercato estivo.

La linea è chiara: dare a Gasperini interpreti di spessore per rendere competitivo un attacco che ha bisogno di qualità, gol e soluzioni alternative. Raspadori ha già fatto la sua scelta, Zirkzee resta sullo sfondo. Ora tocca alla Roma trasformare le intenzioni in colpi concreti.