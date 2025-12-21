Repubblica: “Napoli, la coppia che accende Conte”
Un centravanti fisico e dominante, un fantasista rapido che gli gira attorno. Un’accoppiata classica, quasi archetipica, del calcio. È questa la miscela scelta da Antonio Conte per riportare il Napoli al successo e provare a conquistare il primo trofeo della stagione. Lo racconta Pasquale Tina sulle pagine di Repubblica Napoli, analizzando le scelte offensive degli azzurri alla vigilia della Supercoppa.
Domani a Riyad, con calcio d’inizio alle 20 italiane, il Napoli campione d’Italia sfiderà il Bologna nella finale di Supercoppa. Una partita che rievoca ricordi amari: la sconfitta del Dall’Ara del 9 novembre, un 2-0 che fece precipitare gli azzurri in una crisi profonda e che portò allo sfogo pubblico di Conte, deciso a voltare immediatamente pagina. Come ricorda Pasquale Tina su Repubblica Napoli, proprio da quel tonfo nacque la svolta tattica.
Il cambio di sistema ha restituito slancio e incisività alla manovra offensiva, con due protagonisti su tutti: Rasmus Hojlund e David Neres. Conte ripartirà da loro anche in finale. Contro il Milan, in semifinale, sono stati decisivi: prima l’assist del danese per il gol del brasiliano, poi la chiusura dei conti firmata dallo stesso Hojlund con un diagonale potente e preciso. Una prova che, come sottolinea ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli, certifica lo stato di forma del numero 19.
Hojlund è diventato un centravanti completo. Sa difendere palla, alla Lukaku, ma anche attaccare la profondità con continuità. I sette gol stagionali in maglia azzurra raccontano la sua crescita e la sua ambizione. La cura Conte funziona, così come il lavoro quotidiano accanto a uno specialista come Lukaku. Non a caso, dopo l’ultimo gol, il danese è corso ad abbracciare Big Rom: un segnale di sintonia che presto potrebbe tradursi anche in campo.
L’intesa con David Neres, intanto, è già una certezza. Il brasiliano è tornato ai livelli dello scorso campionato, si è preso la fascia destra – quella che esalta le sue qualità – e sta vivendo un momento di grande fiducia: quattro gol e prestazioni di alto livello. Conte li considera intoccabili e potrebbe completare il tridente con Elmas. La rifinitura di oggi chiarirà gli ultimi dubbi di formazione, con la possibilità di confermare lo stesso undici che ha battuto il Milan, Juan Jesus favorito su Buongiorno in difesa. Lo evidenzia Pasquale Tina su Repubblica Napoli.
Sul contorno della finale, il giudice sportivo ha intanto inflitto una multa di 10 mila euro a Massimiliano Allegri per gli insulti rivolti a Lele Oriali. Proprio Oriali, insieme a Conte, Ciro Immobile e Lukas Skorupski, ha visitato l’ospedale pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riyad, nell’ambito di un’iniziativa di responsabilità sociale promossa dalla Lega Calcio. La stessa Lega, come ricorda ancora Pasquale Tina su Repubblica Napoli, ha annunciato il rimborso e una compensazione per circa 130 tifosi coinvolti nei disagi del viaggio di ritorno dall’Arabia Saudita, a causa del blocco di un charter all’aeroporto di Capodichino.
Ora, però, il campo torna centrale. A Riyad, Conte si affida alla sua coppia d’attacco per provare a mettere le mani sulla Supercoppa e completare la rinascita iniziata dopo il Dall’Ara.