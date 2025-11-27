Fico, prima agenda per la città: stadio, San Carlo e America’s Cup
Nel suo reportage pubblicato su Repubblica Napoli, Mariella Parmendola sottolinea come il primo viaggio da presidente eletto della Campania di Roberto Fico abbia un obiettivo preciso: il patto anticorruzione. Nessuna pausa dopo la vittoria elettorale e un’agenda già serrata tra Napoli e Roma. Come evidenzia Mariella Parmendola su Repubblica Napoli, l’insediamento formale richiederà almeno due settimane, ma il nuovo presidente ha già impostato i primi dossier politici.
Il Pd, che tiene la regia della fase due, frena sulle trattative per la nuova giunta, ma Fico ha inviato due messaggi chiari agli alleati delle otto liste che lo sostengono: in giunta ci dovranno essere donne e bisognerà fare presto. Una linea diretta, spiega Mariella Parmendola nel suo articolo su Repubblica Napoli, che richiama alla rapidità decisionale tipica della cultura politica M5S e alla volontà di non impantanarsi in lunghe trattative per scegliere i dieci assessori. Il presidente vuole riservarsi anche la possibilità di inserire tecnici in settori cruciali come Sanità e Cultura.
Archiviata la prima tornata di consultazioni informali, Fico ha dedicato il pomeriggio al suo primo atto istituzionale: l’incontro con Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Come racconta ancora Mariella Parmendola sulle pagine di Repubblica Napoli, si è discusso dei protocolli di vigilanza collaborativa che l’Anac utilizza per affiancare le amministrazioni pubbliche. Fico ha ribadito che sarà in questa direzione di sinergia istituzionale che intende muovere i primi passi della legislatura.
Parallelamente, prosegue il confronto costante con il sindaco Gaetano Manfredi: Stadio Maradona, Teatro San Carlo e Coppa America rappresentano le priorità comuni tra Comune e Regione, finalmente in sintonia dopo anni di frizioni con la precedente amministrazione. Intanto, come segnala Mariella Parmendola su Repubblica Napoli, dietro le quinte della politica regionale si moltiplicano le indiscrezioni sul toto-assessori: Mario Casillo appare in pole per la vicepresidenza con delega all’Ambiente, mentre avanzano le quotazioni del sindaco Enzo Cuomo. Possibili scenari anche per Loredana Raia, Luca Trapanese, Ciro Buonajuto, Tonino Scala e per l’asse con De Luca attraverso la candidatura di Fulvio Bonavitacola.
Chiude la giornata l’attesa visita del presidente Sergio Mattarella, atteso alle 18 alla Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale per l’inaugurazione dell’anno accademico.