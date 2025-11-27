Repubblica: “La svolta tattica di Conte”

Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi racconta la rinascita del Napoli dopo giorni difficili, grazie alle scelte coraggiose di Antonio Conte. La giornata di riposo concessa alla squadra dopo la doppietta casalinga al Maradona – evidenzia Marco Azzi su Repubblica Napoli – è stata una pausa preziosa per tirare il fiato, festeggiare il compleanno di Lobotka e preparare la trasferta decisiva dell’Olimpico contro la Roma.

L’autunno e le assenze non fanno più paura. Come ricorda Marco Azzi nel suo articolo di Repubblica Napoli, Conte ha mandato in soffitta il 4-3-3, la sua “coperta di Linus”, scelto come modulo identitario della stagione dello scudetto, e ha inaugurato nuovi abiti tattici: il 3-4-2-1 che ha steso l’Atalanta e il 4-2-3-1 utilizzato per battere il Qarabag in Champions League. Due partite in quattro giorni, due vittorie e soprattutto la sensazione di un Napoli tornato vivo grazie al trasformismo del suo allenatore.

L’ex ct ha sfruttato la sosta per rimettere insieme i pezzi di un gruppo provato dagli infortuni di De Bruyne e Anguissa e scosso dalla sconfitta di Bologna. «Serviva una scossa», sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, e Conte l’ha trovata attraverso il rilancio di due pedine fondamentali: David Neres e Noa Lang. Le nuove ali hanno dato velocità, fantasia e profondità, risultando decisive contro l’Atalanta e preziose anche in Champions, dove la firma sul successo è arrivata da McTominay.

Il Maradona ha applaudito in particolare la rovesciata di Neres, quasi da antologia, nei 90 minuti dedicati al ricordo di Diego. Ma anche Lang, dopo una lunga gavetta in panchina, si è imposto per continuità e contributo tecnico. La coppia si candida a essere protagonista anche contro la Roma, mentre Politano continua a rappresentare l’ago della bilancia tattico che ha permesso al tecnico di passare con fluidità da un modulo all’altro.

Conte, costretto dall’emergenza, ha perso anche Gutierrez per qualche gara ma ritroverà Spinazzola. E soprattutto ha ricomposto un gruppo che aveva perso certezze: come racconta ancora Marco Azzi sulle pagine di Repubblica Napoli, il ritorno di Beukema e l’avvicinamento del recupero di Lukaku sono segnali incoraggianti. Hojlund, apparso stanco e reduce da un rigore sbagliato, potrebbe lasciare spazio a Lorenzo Lucca nelle prossime rotazioni.

Il Napoli ha lasciato le sabbie mobili della crisi. Per i campioni d’Italia, conclude Marco Azzi su Repubblica Napoli, è davvero iniziata una nuova stagione. Nel segno del trasformismo.