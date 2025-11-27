Gazzetta dello Sport: “Lukaku accelera: ipotesi Champions e rientro già a Lisbona”
Nel suo approfondimento pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano racconta il conto alla rovescia verso il rientro di Romelu Lukaku. Sono centocinque giorni oggi dal suo stop del 14 agosto, e il centravanti belga si avvicina finalmente alla fase decisiva del recupero. Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il ritorno non avverrà contro la Roma né in Coppa Italia contro il Cagliari, mentre resta una possibilità – non remota – per la Juventus. Per Lisbona, Udine o con ancor più certezze per Riad, invece, il recupero può diventare realtà.
Il fisico risponde, gli allenamenti trasmettono segnali confortanti e Conte osserva da vicino ogni progresso. Nel racconto di Antonio Giordano sul Gazzetta dello Sport, il tecnico sta valutando una scelta particolare: sfruttare il regolamento Champions che consente un cambio in corsa per gli infortuni. Considerate le assenze di De Bruyne e Anguissa fino a febbraio, il Napoli potrebbe inserire Lukaku al posto del centrocampista belga nella lista UEFA, rinviando al mercato di gennaio eventuali altri ritocchi.
Il calendario è una corsa a ostacoli: Benfica il 10 dicembre, Copenaghen il 20 gennaio, Chelsea il 28 al Maradona. La tentazione di convocare Big Rom già per Lisbona esiste, e Antonio Giordano, sulla Gazzetta dello Sport, la descrive come una possibilità da monitorare giorno per giorno. «Niente è impossibile, e però pure l’esatto contrario», scrive il quotidiano sportivo, ricordando che il protocollo va rispettato e che ogni passo avanti va ponderato con prudenza dopo una «lesione di alto grado del retto femorale».
Lukaku ha voglia di tornare, Conte ha bisogno di un riferimento offensivo e la squadra attende il suo leader. L’Uefa dovrà essere informata dell’eventuale sostituzione: un centrocampista in meno, un attaccante in più. Il resto lo dirà il campo e la risposta del muscolo. Ma il rientro si avvicina davvero, come conferma ancora una volta Antonio Giordano nelle pagine della Gazzetta dello Sport.