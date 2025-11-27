Il Mattino: “Neres, il brasiliano di Posillipo: vita semplice e cuore napoletano”
Come racconta Il Mattino, la collina di Posillipo è diventata il nuovo regno di David Neres, il brasiliano dagli occhi assonnati che nell’ultimo mese si è preso il Napoli sulle spalle. Dinoccolato, apparentemente svogliato, ma poi devastante in campo: Neres sgasa sulla fascia, salta avversari come pali dello slalom e sta dimostrando anche una sorprendente freddezza sotto porta, una qualità che – scrive Il Mattino – potrebbe trasformarlo in un’arma preziosissima per l’attacco di Conte.
Il quotidiano napoletano sottolinea come il “nuovo” Neres sia in realtà un volto ben conosciuto a Posillipo, dove in un anno è diventato l’amico di tutti. Fuori dal campo conduce una vita normale, lontana dai riflettori: passeggia con la moglie Kira, fa la spesa al supermercato del quartiere, si ferma con i bambini che lo attendono ogni mattina fuori al cancello per un autografo o un selfie. «David non si sottrae mai a nessuno», ricorda Il Mattino, spiegando come la discrezione del brasiliano abbia conquistato i residenti della zona.
Neres vive nell’appartamento che fu di Osimhen e per mesi è stato vicino di casa del Cholito Simeone. Dalla collina si affaccia sul mare che – come scrive ancora Il Mattino – lo ha fatto sentire subito a casa, cancellando ogni traccia di saudade. Non ama la movida, ma adora una cena a lume di candela sul Lungomare e si muove come un cittadino qualsiasi, salutando tutti senza mai accennare a temi calcistici: «non gli piace parlare delle sue prestazioni», annota il quotidiano.
Il rapporto con Napoli è stato immediato. Proprio qui, un anno fa, Neres ha chiesto la mano alla compagna Kira, in una pizzeria sul mare. Ogni giorno, al rientro da Castel Volturno, trova qualche tifoso ad aspettarlo. All’inizio non capiva il motivo, poi ha scoperto – riporta Il Mattino – che non si trattava di invadenza, ma di affetto spontaneo. Un amore che lui ricambia con naturalezza: con un dribbling in campo o una chiacchiera al bar.
Per i napoletani Neres è diventato un “amicone”, per i bambini un idolo sempre disponibile. Un rapporto leggero, mai pesante, che conferma – conclude Il Mattino – come il brasiliano sia riuscito a calarsi perfettamente in una piazza che spesso intimorisce, ma che con lui ha trovato un interprete capace di abbracciarla e farsi abbracciare senza alcuna distanza.