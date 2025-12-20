20 Dicembre 2025

Cagliari e Cremonese su Marianucci: possibile uscita dal Napoli

20 Dicembre 2025
gutierrez, lang e marianucci - calcionapoli24-napolipiu.com

Cagliari e Cremonese seguono con attenzione Luca Marianucci, difensore del Napoli arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha investito 9 milioni di euro per assicurarsi il classe 2004, considerato un profilo di prospettiva.

Il poco spazio trovato finora potrebbe però spingere il Napoli a valutare una soluzione in uscita, con l’obiettivo di permettere al giocatore di collezionare minuti importanti. In questo scenario, Cagliari e Cremonese sono pronte ad approfittarne per rinforzare il reparto difensivo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Marianucci resterà in azzurro o se partirà temporaneamente per crescere altrove.

