Napoli verso la finale: Conte prova le ultime mosse a Riyadh
Riyadh – Il Napoli continua la sua marcia di avvicinamento alla finale di Supercoppa contro il Bologna, in programma lunedì alle 20 italiane (22 locali) all’Al-Awwal Park Stadium. Gli azzurri si sono allenati anche ieri mattina all’Al Riyadh Club, sotto la guida di Antonio Conte, come racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, inviato in Arabia Saudita.
Una sola seduta diretta dal tecnico salentino, poi il rientro nel primo pomeriggio al Mövenpick Hotel and Residences Riyadh, intorno alle 15, con la squadra che ha potuto godere di qualche ora di relax. Una gestione attenta delle energie, in vista dell’ultimo atto del torneo, sottolineata ancora da Fabio Mandarini del Corriere dello Sport nel suo resoconto da Riyadh.
Le scelte definitive di formazione, però, sono rimandate a oggi. Sarà la rifinitura a chiarire gli ultimi dubbi, anche se l’impressione è che Conte non stravolgerà l’undici visto giovedì nella semifinale vinta contro il Milan. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ossatura resterà la stessa, con pochi ritocchi legati a ballottaggi ancora aperti.
In difesa, Buongiorno insidia Juan Jesus nel terzetto dei centrali, dopo essere rimasto in panchina nella prima uscita saudita. In attacco, invece, Lang prova a contendere una maglia a Elmas nella coppia di trequartisti alle spalle di Hojlund. Situazioni da monitorare fino all’ultimo allenamento, come evidenzia Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.
Da valutare anche la convocazione di Olivera, assente in semifinale per un leggero affaticamento. Le sue condizioni verranno verificate nelle prossime ore, ma lo staff non vuole correre rischi inutili. Tutto converge verso la grande notte di Riyadh, dove il Napoli proverà a mettere le mani sulla Supercoppa.