21 Dicembre 2025

Napoli verso la finale: Conte prova le ultime mosse a Riyadh

redazione 21 Dicembre 2025
Napoli verso la finale: Conte prova le ultime mosse a Riyadh

Riyadh – Il Napoli continua la sua marcia di avvicinamento alla finale di Supercoppa contro il Bologna, in programma lunedì alle 20 italiane (22 locali) all’Al-Awwal Park Stadium. Gli azzurri si sono allenati anche ieri mattina all’Al Riyadh Club, sotto la guida di Antonio Conte, come racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, inviato in Arabia Saudita.

Una sola seduta diretta dal tecnico salentino, poi il rientro nel primo pomeriggio al Mövenpick Hotel and Residences Riyadh, intorno alle 15, con la squadra che ha potuto godere di qualche ora di relax. Una gestione attenta delle energie, in vista dell’ultimo atto del torneo, sottolineata ancora da Fabio Mandarini del Corriere dello Sport nel suo resoconto da Riyadh.

Le scelte definitive di formazione, però, sono rimandate a oggi. Sarà la rifinitura a chiarire gli ultimi dubbi, anche se l’impressione è che Conte non stravolgerà l’undici visto giovedì nella semifinale vinta contro il Milan. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ossatura resterà la stessa, con pochi ritocchi legati a ballottaggi ancora aperti.

In difesa, Buongiorno insidia Juan Jesus nel terzetto dei centrali, dopo essere rimasto in panchina nella prima uscita saudita. In attacco, invece, Lang prova a contendere una maglia a Elmas nella coppia di trequartisti alle spalle di Hojlund. Situazioni da monitorare fino all’ultimo allenamento, come evidenzia Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.

Da valutare anche la convocazione di Olivera, assente in semifinale per un leggero affaticamento. Le sue condizioni verranno verificate nelle prossime ore, ma lo staff non vuole correre rischi inutili. Tutto converge verso la grande notte di Riyadh, dove il Napoli proverà a mettere le mani sulla Supercoppa.

Altro

Conte

Repubblica: “Napoli, la coppia che accende Conte”

redazione 21 Dicembre 2025
Napoli, i numeri record di Buongiorno: 11 duelli vinti su 11 con l'Inter

Buongiorno e Lang scalpitano

redazione 20 Dicembre 2025
Conte

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte come il signor Wolf: a Riyadh rimette tutto in ordine”

redazione 20 Dicembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Conte rialza il Napoli: «Energia e unità, ci siamo guadagnati la finale»

redazione 19 Dicembre 2025
85c2bffb1a (3)

Corriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli ha il suo faro”

redazione 19 Dicembre 2025
Screenshot 2025-12-18 071240

Napoli-Milan, le probabili formazioni

redazione 18 Dicembre 2025

Ultimissime

Conte

Repubblica: “Napoli, la coppia che accende Conte”

redazione 21 Dicembre 2025
a1aaf85d3f

Rowe sfida il Napoli: «Not yet». La Supercoppa è già iniziata

redazione 21 Dicembre 2025
b817070653

Napoli verso la finale: Conte prova le ultime mosse a Riyadh

redazione 21 Dicembre 2025
f518fb8c21

Corriere dello Sport: “Con Lobo play è un altro Napoli”

redazione 21 Dicembre 2025
22344a4c24

Corriere dello Sport: “Conte, chiude il cerchio”

redazione 21 Dicembre 2025