Matvienko al Napoli: accordo non lontano, Senesi e Sokratis le alternative

Mykola Matvienko diventa sempre di più un obiettivo del calciomercato del Napoli, il giocatore può vestire l’azzurro.

L’identikit di Matvienko sembra fare al caso del Napoli: 24 anni difensore centrale, mancino, in grado di impostare il gioco. Fisico imponente con i suoi 186 centimetri il difensore dello Shaktar è finito nel mirino azzurro. Perso Gabriel il Napoli ha dovuto cercare altro sul mercato e si è rifugiato in questo difensore capace di giocare indifferentemente come centrale di destra o sinistra. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

Risponde a questa ricerca Mykola Matvienko, 24 anni, centrale dello Shakhtar, uno in grado di far ripartire l’azione. Dall’Ucraina fanno sapere che sono ore calde, affare da 15 milioni e accordo non lontanissimo, ma esisterebbero altre soluzioni come Sokratis Papastathopoulos (32) dell’Arsenal – richiesta di Gattuso che lo conosce dai tempi del Milan – o l’argentino Senesi (23) del Feyenoord.

Per Matvienko al Napoli servirà sempre risolvere il ‘problema’ Koulibaly. Il Manchester City chiede di attendere fino a settembre, ma Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa a Castel di Sangro è stato più che chiaro, non si faranno sconti a nessuno. Un passaggio è stato fatto proprio sul difensore senegalese, su cui il patron azzurro non è intenzionato a fare deroghe. Koulibaly è blindato da un contratto fino al 2023, è uno dei difensori più forti d’Europa ed ha ancora 29 anni. Insomma il concetto è semplice: pagare moneta, vedere cammello. Intanto il Napoli si cautela con Matvienko, ma Giuntoli continua a tenere monitorati più profili, perché come insegna il caso Gabriel nel mercato non è mai detta l’ultima parola fino a quando non ci sono le firme. Fino a qualche settimana fa sembrava praticamente fatta per il centrale brasiliano, poi è saltato tutto a causa della mancata cessione di Koulibaly. Intanto gli azzurri si ‘consolano’ con la firma di Zielinski che ha rinnovato fino al 2024.